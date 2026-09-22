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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 08:35
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 08:35

FETÖ'nün 'İzdivaç Kataloğu' deşifre edildi! 8 ilde eş zamanlı baskınlar: 9 gözaltı

İstanbul merkezli 8 ilde, FETÖ terör örgütünün "izdivaç yapılanması" içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonun düğmesine basıldı. Eş zamanlı baskılarda 9 şüpheli yakalandı.

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Editor
 Özge Sönmez
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FETÖ'nün 'İzdivaç Kataloğu' deşifre edildi! 8 ilde eş zamanlı baskınlar: 9 gözaltı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 08:35
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 08:35

koordinesinde Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerince yürütülen çalışmalarda İstanbul merkezli 8 ilde, terör örgütünün "izdivaç yapılanması"na operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalarda örgütün mensuplarını izdivaç sorumluları aracılığıyla evlendirdiği ve aday havuzları oluşturduğu belirlenirken, 9 şüpheli gözaltına alındı.

8 İLDE HAREKETE GEÇİLDİ

Geçtiğimiz Mayıs ayında gözaltına alınan örgütün izdivaç sorumlusu Merve D.'ye ait dijital materyallerin çözümlenmesiyle deşifre edilen 13 şüpheliye yönelik harekete geçildi. İstanbul merkezli , Kocaeli, Karabük, Denizli, Gaziantep, Kayseri ve Samsun'da toplam 13 adrese saat 05.45’te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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