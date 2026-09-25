Karaman’da l Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, kente gıda güvenliğini tehdit eden ürünlerin getirildiği ve satışının yapıldığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.

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HABERİN ÖZETİ "Gıda Güvenliği-1" operasyonu: Yüzlerce kilo bal yağ ve kuru meyve ele geçirildi Karaman'da polis ekipleri, gıda güvenliğini tehdit eden ürünlerin satıldığı ihbarı üzerine bir minibüste yaptığı aramada yüzlerce kilo gıda ürününe el koydu. Durdurulan minibüste 220 kg etiketsiz ve bandrolsüz dökme incir, 20 kg kuru kayısı, 10 litre bitkisel karışımlı yağ, 135 litre zeytinyağı, 31 kg bal, 4 paket bitkisel karışımlı macun ve çeşitli gıda ürünleri ele geçirildi. Ele geçirilen ürünler inceleme için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ürünlerden alınan numuneler, içeriklerinin ve mevzuata uygunluklarının belirlenmesi amacıyla incelemeye gönderildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

DURDURULAN MİNİBÜSTE ETİKETSİZ ÜRÜNLER ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler tarafından 100. Yıl Bulvarı’nda M.G.’nin kullandığı minibüs durdurularak arama yapıldı. Minibüste yapılan aramada 220 kilogram etiketsiz ve bandrolsüz dökme incir, 20 kilogram kuru kayısı, 10 litre bitkisel karışımlı yağ, 135 litre zeytinyağı, 31 kilogram bal, 4 paket bitkisel karışımlı macun ve çeşitli gıda ürünleri ele geçirildi.



Ele geçirilen ürünler, incelenmek üzere İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ürünlerden alınan numuneler, içeriklerinin ve mevzuata uygunluklarının belirlenmesi amacıyla incelemeye gönderildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.