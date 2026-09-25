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Gündem
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Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 19:13
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 19:29

"Gıda Güvenliği-1" operasyonu: Yüzlerce kilo bal yağ ve kuru meyve ele geçirildi

Karaman'da ihbar üzerine durdurulan minibüste incirden bala, zeytinyağından bitkisel karışımlı ürünlere kadar çok sayıda gıda ele geçirildi. Etiketsiz ürünlerden alınan numuneler incelemeye gönderilirken içeriklerinin ne olduğu araştırılıyor.

Avatar
Editor
 Banu İriç
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 19:13
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 19:29

’da l ’ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, kente gıda güvenliğini tehdit eden ürünlerin getirildiği ve satışının yapıldığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.

HABERİN ÖZETİ

"Gıda Güvenliği-1" operasyonu: Yüzlerce kilo bal yağ ve kuru meyve ele geçirildi

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Karaman'da polis ekipleri, gıda güvenliğini tehdit eden ürünlerin satıldığı ihbarı üzerine bir minibüste yaptığı aramada yüzlerce kilo gıda ürününe el koydu.
Durdurulan minibüste 220 kg etiketsiz ve bandrolsüz dökme incir, 20 kg kuru kayısı, 10 litre bitkisel karışımlı yağ, 135 litre zeytinyağı, 31 kg bal, 4 paket bitkisel karışımlı macun ve çeşitli gıda ürünleri ele geçirildi.
Ele geçirilen ürünler inceleme için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Ürünlerden alınan numuneler, içeriklerinin ve mevzuata uygunluklarının belirlenmesi amacıyla incelemeye gönderildi.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
"Gıda Güvenliği-1" operasyonu: Yüzlerce kilo bal yağ ve kuru meyve ele geçirildi

DURDURULAN MİNİBÜSTE ETİKETSİZ ÜRÜNLER ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler tarafından 100. Yıl Bulvarı’nda M.G.’nin kullandığı minibüs durdurularak arama yapıldı. Minibüste yapılan aramada 220 kilogram etiketsiz ve bandrolsüz dökme incir, 20 kilogram kuru kayısı, 10 litre bitkisel karışımlı yağ, 135 litre zeytinyağı, 31 kilogram bal, 4 paket bitkisel karışımlı macun ve çeşitli gıda ürünleri ele geçirildi.

"Gıda Güvenliği-1" operasyonu: Yüzlerce kilo bal yağ ve kuru meyve ele geçirildi


Ele geçirilen ürünler, incelenmek üzere ekiplerine teslim edildi. Ürünlerden alınan numuneler, içeriklerinin ve mevzuata uygunluklarının belirlenmesi amacıyla incelemeye gönderildi.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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#gıda güvenliği
#emniyet müdürlüğü
#karaman
#İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
#Güvenlik Şube Müdürlüğü
#Gündem
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