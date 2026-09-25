"Gıda Güvenliği-1" operasyonu: Yüzlerce kilo bal yağ ve kuru meyve ele geçirildi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Karaman’da l Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, kente gıda güvenliğini tehdit eden ürünlerin getirildiği ve satışının yapıldığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.
Ekipler tarafından 100. Yıl Bulvarı’nda M.G.’nin kullandığı minibüs durdurularak arama yapıldı. Minibüste yapılan aramada 220 kilogram etiketsiz ve bandrolsüz dökme incir, 20 kilogram kuru kayısı, 10 litre bitkisel karışımlı yağ, 135 litre zeytinyağı, 31 kilogram bal, 4 paket bitkisel karışımlı macun ve çeşitli gıda ürünleri ele geçirildi.
Ele geçirilen ürünler, incelenmek üzere İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ürünlerden alınan numuneler, içeriklerinin ve mevzuata uygunluklarının belirlenmesi amacıyla incelemeye gönderildi.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.