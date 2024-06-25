Göçmen kaçakçılarına Kalkan-24 operasyonu: 1456 kişi yakalandı

25 Haziran 2024 08:01 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 08:14

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya düzensiz göçmenlere yönelik, Mobil Göç Noktası Araçlarıyla gerçekleştirilen “Kalkan-24” denetimlerinde 1456 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.

"İnsan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan organizatörlere ve düzensiz göçmenlere asla fırsat vermeyeceğiz" diyen Bakan Yerlikaya şunları kaydetti:

"Valiliklerimiz ve Göç İdaresi Başkanlığımız koordinesinde; polisimiz, jandarmamız ve sahil güvenliğimiz tarafından; 75’i İstanbul’da olmak üzere 165 mobil göç noktası araçlarıyla 60 ilde Kurban Bayramı tatili boyunca gerçekleştirilen denetimlerde; 35 bin 159 kimlik kontrolü yapıldı. Bin 456 düzensiz göçmen tespit edildi.

Yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri başlatıldı. Valiliklerimizi, Göç İdaresi Başkanlığımızı ve denetimleri gerçekleştiren polisimizi, jandarmamızı ve sahil güvenliğimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."