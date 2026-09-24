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Gündem
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Editor
 | İrem Yarbasan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 11:42
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 11:42

Güncel diri fay hattı haritası 2026! Evinizin altından fay hattı geçiyor mu? Fay hatları nerelerde? 2026 aktif fay hatları...

Bugün sabah saatlerinde Şanlıurfa'da gerçekleşen 5.4 büyüklüğündeki depremin çevre illerde de hissedilmesinin ardından "Evimizin altından fay hattı geçiyor mu?" sorusu birçok vatandaşın gündemine geldi. Aktif fay hatlarının nerelerde olduğu merak edilirken bölgesel fay hattı sorgulamasının nasıl yapılabileceği de merak konusu oldu. Peki Türkiye aktif fay hatları nerelerde? Evinizin altından fay hattı geçiyor mu? İşte 2026 aktif fay hatları...

Avatar
Editor
 İrem Yarbasan
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Güncel diri fay hattı haritası 2026! Evinizin altından fay hattı geçiyor mu? Fay hatları nerelerde? 2026 aktif fay hatları...
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 11:42
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 11:42

Bugün sabah saatlerinde merkezli , , , gibi çevre illerde de etkili olan 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar evlerinin etrafında diri fay olup olmadığını araştırmaya başladı. Gerçekleşen deprem özellikle ülkemizin doğusunda gerçekleşen aktif sismik hareketliliği yeniden gündeme taşırken milyonlarca vatandaş güncel diri fay hatlarını araştırmaya başladı. Peki Türkiye'nin aktif fay hatları nerede? Aktif fay hatlarına nereden bakılır? Evinizin altından fay geçip geçmediğini nasıl sorgularsınız? MTA diri fay hattı haritası 2026...

 

Güncel diri fay hattı haritası 2026! Evinizin altından fay hattı geçiyor mu? Fay hatları nerelerde? 2026 aktif fay hatları...


GÜNCEL DİRİ FAY HATLARI NEREDE?


Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde yer alan diri fay haritası sürekli olarak güncelleniyor. Bu haritada yer alan bilgilere göre ülkemizin hemen hemen her noktasında diri faylar olduğunu görebilmek mümkün.

Özellikle Doğu Anadolu, Marmara ve Ege Bölgelerinde yer alan büyük fay hatları üzerindeki hareketlenmeler bu bölgelerin deprem riskini ciddi oranlarda artırıyor.

Güncel diri fay hattı haritası 2026! Evinizin altından fay hattı geçiyor mu? Fay hatları nerelerde? 2026 aktif fay hatları...

Batı Anadolu Fay Hattı'ndaki kırılmalar Ege Bölgesini, Kuzey Anadolu Fay Hattı'ndaki kırılmalar Marmara ve Karadeniz Bölgelerini ve son olarak Doğu Anadolu Fay Hattı'ndaki kırılmaların Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerini etkilediğini söylemek mümkün.

MTA DİRİFAY HARİTASINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Güncel diri fay hattı haritası 2026! Evinizin altından fay hattı geçiyor mu? Fay hatları nerelerde? 2026 aktif fay hatları...

 

EVİMİN ALTINDAN FAY GEÇİYOR MU? E-DEVLET SORGULAMA EKRANI

İçişleri Bakanlığı ve AFAD işbirliği ile hazırlanan ve e-Devlet üzerinden görüntülenebilen diri fay hattı haritası ile bölge bölge deprem riski bulunan alanlar sorgulanabiliyor. Mahalleler, il veya ilçe merkezlerinde diri fay hattı sorgulaması yapmak için e-Devlet'te bulunan ilgili hizmeti ziyaret edebilirsiniz.

E-DEVLET'TE DİRİ FAY HARİTASI SORGULAMASI YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

Güncel diri fay hattı haritası 2026! Evinizin altından fay hattı geçiyor mu? Fay hatları nerelerde? 2026 aktif fay hatları...

 

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#diyarbakır
#Şanlıurfa
#gaziantep
#malatya
#kahramanmaraş
#Gündem
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