Hayvan otlatmak için gitti bir daha geri dönemedi

25 May 2024 17:09 - Güncelleme : 25 May 2024 17:10

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde meydana gelen olayda, hayvan otlatmaya giden Mehmet Gedikoğlu, bir daha evine geri dönmedi.

Bunun üzerine Gedikoğlu’nun yakınları, hayvanları otlattığı alana gitti. Yakınları tarafından yerde hareketsiz yatar halde bulunan Mehmet Gedikoğlu’nun öldüğü belirlendi.

KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk belirlemelere göre Gedikoğlu’nun kalp krizi geçirdiği tespit edildi.

Gedikoğlu’nun cenazesi, Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Taşköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı