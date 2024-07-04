İletişim Başkanlığı'ndan Fethiye'deki Türk bayrağı kavgası haberlerine yalanlama

04 Temmuz 2024 11:02 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 11:26

İletişim Başkanlığı 'Suriyelilere vergi muafiyeti var' iddiasını yalanladı

İletişim Başkanlığı 'Suriyelilere vergi muafiyeti var' iddiasını yalanladı

İletişim Başkanlığı'ndan kredi kartlarıyla ilgili iddiaya yalanlama

İletişim Başkanlığı'ndan kredi kartlarıyla ilgili iddiaya yalanlama

İletişim Başkanlığı, kamuoyunu yanlış yönlendiren haberleri bir bir çürütmeye devam ediyor.

Son olarak Fethiye’de bir mekanda milli maç sırasında Türk bayrağının asılmaması nedeniyle kavga çıktığı, bir r vatandaş darbedildiği iddiası sosyal medyayı karıştırmıştı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi haberleri yalanladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

YAŞANAN KAVGA MAÇTAN BİR GÜN ÖNCE

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “Fethiye’de bir mekanda milli maç sırasında Türk bayrağının asılmaması nedeniyle kavga çıktı ve bir vatandaş darbedildi” iddiası doğru değildir.

İddia edilenin aksine bahse konu olayın bir mekanda Türk bayrağının asılıp asılmamasıyla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.

Yapılan incelemeler sonucunda bahse konu olayın 1 Temmuz 2024 günü 02.42 sıralarında Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana geldiği, dolayısıyla milli maçtan bir gün önce yaşandığı tespit edilmiştir.

ADLİ VE İDARİ İŞLEM BAŞLATILDI

Olayda darbedilen şahsın ifadesinde, kavganın Türk bayrağı nedeniyle çıktığına dair herhangi bir beyanının bulunmadığı belirlenmiştir.

Konuyla ilgili adli ve idari işlem başlatılmıştır.

Kamuoyunu provoke etmeye yönelik dezenformasyonlara itibar etmeyiniz."