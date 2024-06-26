İstanbul, Antalya ve Isparta’da ceza yağdı: Hatalı sürücülere geçit yok!

26 Haziran 2024 02:29 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 02:30

İtfaiye, asker ve köylü el ele korkutan yangın için seferber oldu!

İtfaiye, asker ve köylü el ele korkutan yangın için seferber oldu!

Yurt içinde trafik denetlemeleri sürüyor. İstanbul, Antalya ve Isparta’da çok sayıda sürücüye farklı gerekçelerle para cezası uygulandı. İstanbul Avcılar’da motosikletiyle akrobasi hareketleri yaparak ilerleyen sürücüye toplam 9 bin 325 TL para cezası kesildi. Avcılar ilçesi Tem Kuzey yol Tahtakale mevkii üzerinde 23 Haziran’da bir şahıs motosikletiyle akrobatik hareketler yaparak ilerledi. Motosikletin üzerine yatan şahıs hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı.

GÖRÜNTÜLER “PES” DEDİRTTİ

Bu kadarına da pes artık dedirten görüntüler sosyal medya da paylaşılınca İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Plaka bilgilerinden tespit edilen H.K. isimli şahıs yakalandı. Şahsa çeşitli suçlardan toplam 9 bin 325 TL Para cezası kesildi. “Ulaşım Araçlarını Kişilerin Can ve Mal Güvenliğini Tehlikeye Sokacak Şekilde Kullanmak” maddesinden de adli işlem başlatıldı.

GAZİPAŞA’DA 7 SÜRÜCÜYE 40 BİN TL CEZA

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde trafik ekipleri tarafından yapılan trafik ve asayiş denetiminde sorgusu yapılan 75 araç ve 75 kişiden 7 araç sürücüsüne, farklı kural ihlallerinden toplamda 40 bin TL ceza yazıldı.

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ve Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede trafik güvenliğini ve asayişi sağlamak amacıyla trafik ve asayiş denetimlerine devam ediyor. Bu kapsamda; İstiklal Mahallesi Mehmet Oğuz Bulvarı üzerinde polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde toplam 75 araç ve araçlarda bulunan toplam 75 şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Denetimde, eksik evrakı bulunan ve trafik kurallarına uymayarak trafiği tehlikeye sokan 7 araç sürücüsüne farklı kural ve ihlallerinden toplamda 40 bin TL idari para cezası uygulandı. Öte yandan; GBT sorgusu yapılan 75 kişide ise herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından sürücüler kurallara uymaya davet edilerek kask ve emniyet kemerinin önemi anlatıldı. İlçede meydana gelebilecek kazaların en aza indirilmesi için ise denetimlerin devam edeceği aktarıldı.

MOTOSİKLETLE TEHLİKELİ HAREKETLER YAPAN SÜRÜCÜYE 16 BİN LİRA CEZA

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde plakası kapalı motosiklet ile trafiğe açık yolda akrobasi hareketleri yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücü olduğu yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Yapılan kamera incelemelerinde sürücünün A.G. isimli şahıs olduğu belirlendi.

Motosiklet sürücüsü A.G.’ye yetersiz ehliyet ile araç kullanmaktan 12 bin 878 TL, okunmamasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapmaktan 2 bin 647 TL ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan 690 TL olmak üzere toplam 16 bin 215 lira idari para cezası uygulandı.