İstanbul'da börek siparişi veren kadını taciz edip eşini dövmüşlerdi: Hapis kararı çıktı

16 Ekim 2024 13:40 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 13:44

Pendik'te, sipariş götürdüğü kadına mesaj atarak tacizde bulunduğu iddia edilen börekçi çalışanı, "cinsel taciz" suçundan 2 yıl 2 ay 20 gün hapisle cezalandırıldı.

İstanbul​ Pendik​'te 3 Eylül'de Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki börekçide çalışan İbrahim Demir, sipariş götürdüğü müşteki Burçin B'ye, telefonla taciz içerikli mesaj attı. Bunun üzerine kadının haber verdiği eşi Uğur B'nin, börekçiye gitmesinin ardından çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu İbrahim Demir ile Uğur B. yaralandı.

Tarafların şikayeti üzerine polis ekiplerince yapılan çalışmada, Uğur B., İbrahim Demir ile börekçide çalışan ağabeyi Ömer Demir gözaltına alındı.

MÜŞTERİYE TACİZ İÇERİKLİ MESAJ ATTI

İki kardeş tutuklanırken zabıta ekipleri de börekçi dükkanını, tabelanın ilgili mevzuata uygun olmaması nedeniyle mühürledi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca taciz iddiası ve börekçide yaşanan kavgaya ilişkin iki ayrı soruşturma açıldı. Soruşturma kapsamında tutuklu sanık İbrahim Demir hakkında, "posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" suçundan dava açıldı.

Sanık hakkındaki yargılamayı yapan Anadolu 51. Asliye Ceza Mahkemesi, ilk duruşmada davayı karara bağladı.

"ÇOCUKLARIMDAN UTAN MESAJINI GÖRÜNCE PİŞMAN OLDUM"

Duruşmada savunması alınan sanık İbrahim Demir, daha önceki ifadelerinde de pişman olduğunu söylediğini belirterek, "Bu mesajları müştekiye attım. Müştekiyi daha öncesinde müşteri olarak bilirdim. Evli ve çocuklu olduğunu bilmiyordum. Kesinlikle müştekiye cinsel içerikli mesaj yazmadım, tanışma amacıyla mesaj yazdım. Müştekinin 'Çocuklarımdan utan' mesajını gördükten sonra pişman oldum, özür dilerim. Yaptığım şeyden dolayı pişmanım." beyanında bulundu.

2 YIL 2 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme kararında, tahliyesine karar verdiği İbrahim Demir'i "posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" suçundan 2 yıl 2 ay 20 gün hapisle cezalandırdı.

BÖREKÇİDEKİ KAVGAYA DAVA AÇILMIŞTI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca börekçideki kavgaya ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, kavganın öncesinde şüpheli İbrahim Demir'in Burçin B'nin cep telefonuna taciz içerikli mesaj gönderdiği hatırlatılarak, iş yerine giden Uğur B'nin eline aldığı peçetelikle İbrahim Demir'e vurup basit tıbbi müdahaleyle giderilecek şekilde yaraladığı anlatılmıştı.

Taraflar arasında çıkan tartışmada şüpheli Ömer Demir'in bıçakla Uğur B'ye saldırdığı, akabinde İbrahim Demir ile ağabeyinin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek, tekme ve yumruklarla Uğur B'yi darbettikleri anlatılmıştı.