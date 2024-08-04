İstanbul’da dualar Filistinliler için yükseldi!

04 Ağustos 2024 03:58 - Güncelleme : 04 Ağustos 2024 03:59

Hamas Gazze Şeridi ve Batı Şeria’da Filistin halkının direnişini temsil ediyor

Hamas Gazze Şeridi ve Batı Şeria’da Filistin halkının direnişini temsil ediyor

Dünyanın dört bir yanında Filistin destekçileri, İsrail saldırısı altında bulunan Gazze'de yaşayan Filistinlilere destek amacıyla protesto gösterisi düzenliyor ve dualar ediyor. İstanbul’da Hoca Ahmet Yesevi Derneği, Kıymetli Adam Sait Altunbiz İlim Kültür ve Yardımlaşma Derneği ile Sultan Derneği üyeleri, Edirnekapı'daki Mihrimah Sultan Camisi'nde kılınan yatsı namazının ardından Fatih Camisi'ne yürüdü.

FİLİSTİN VE HAMAS SLOGANLARI

"Mazlumlar İçin Omuz Omuza, Gazze İçin Eller Semaya" sloganıyla bir araya gelen gruptakiler, yürüyüş sırasında ellerinde Türkiye ve Filistin bayrakları ile Filistin ve Hamas lehine sloganların yer aldığı dövizler taşıdı.

Cami avlusunda grup adına açıklama yapan Mustafa Özşimşekler, Gazze'de 10 aydır devam eden katliam dolayısıyla ciğerlerinin yandığını söyledi.

Batılı ülkelerin liderlerinin vicdanlarının kuruduğunu belirten Özşimşekler, dünyanın böyle bir katliamı görmediğini, ülkelerin halklarının ayakta olduğunu ve vicdan sahibi herkesin sokaklara çıktığını dile getirdi.

Özşimşekler, Gazze'deki işgalin sona erdirilmesi için İslam ülkelerinin aralarındaki ihtilafları çözerek birlikte hareket etmelerinin önemini vurguladı.

Açıklamanın ardından Gazze'de hayatını kaybedenler için dua edildi.