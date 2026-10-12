İşveren mesajlarınızı gizlice okuyorsa dikkat! Tazminat ödemek zorunda kalabilir

Peki işveren, çalışanını önceden bilgilendirmeden bilgisayarını veya kurumsal iletişim hesaplarını gizlice izleyebilir mi? Çalışana yalnızca denetim yapılacağının bildirilmesi yeterli mi? Hukuka aykırı şekilde elde edilen e-postalar ve bilgisayar kayıtları iş mahkemesinde delil olarak kullanılabilir mi? İşverenin çalışanını hukuka aykırı şekilde izlemesi, kişisel verileri incelemesi veya özel yazışmalarına erişmesi halinde çalışan maddi veya manevi tazminat talep edebilir mi? KVKK kapsamında hangi yaptırımlar gündeme gelebilir?

Avukat Gizem Gonce, Tgrthaber.com Özel Haber Editörü Zeynep Gizem Er’e yaptığı değerlendirmede, işverenin bilgisayar, telefon ve kurumsal e-posta denetiminde uyması gereken kuralları, KVKK kapsamında çalışanlara verilmesi gereken bilgileri ve hukuka aykırı gözetimin sonuçlarını ele aldı.