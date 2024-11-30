İzmir'deki vahşetin detayları ortaya çıktı! 3 genci öldürdü, ifadesi şoke etti

30 Kasım 2024 13:19 - Güncelleme : 30 Kasım 2024 13:20

İzmir'in Çeşme ilçesinde kız meselesi yüzünden 3 gencin öldürüldüğü korkunç olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Katil zanlısı B.B. ilk ifadesinde, dağlık alandaki kavgada birisinden kafa yediğini ve bu esnada tabancasını çıkararak ateş ettiğini söyledi. İşte kan donduran olayın detayları...

İzmir​'de meydana gelen korkunç olayda 22 yaşındaki Azad Demir, 19 yaşındaki Abdurrahim Doğan, 19 yaşındaki Mehmet Sait Medeni ve A.M., konumla Cakabey Anıtı mevkiine gelerek 21 yaşındaki B.B. ve yanındaki iki arkadaşı ile buluştu. Araçtan inen 4 genç ile bekleyen diğer grup arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine B.B., tabancayla karşı gruptaki 4 kişiye ateş etti. Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi.

3 GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Olayda Azad Demir, Abdurrahim Doğan ve Mehmet Sait Medeni hayatını kaybederken yaralı A.M. kaldırıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Olayın ardından şüpheli B.B., hızla bölgeden kaçarken, yanında bulunan 2 arkadaşı ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Firari zanlı B.B., kısa sürede polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

KORKUNÇ CİNAYETİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili cinayetleri işlediği değerlendirilen B.B. ile yanlarında bulunan arkadaşları O.A. ve Ö.Ö., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Cinayeti gerçekleştirdiği değerlendirilen B.B.'nin ilk ifadesinde, oturdukları kafeteryada kız meselesi yüzünden karşı grupla tartıştıklarını, daha sonra ormanlık alana giderek kavga ettiklerini, karşı taraftan birisinin kendisine kafa attıktan sonra da tabancasını çıkarıp ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Şüpheliler B.B., O.A. ve Ö.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından Çeşme Adliyesine sevk edildi.