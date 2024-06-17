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Kaldırıma çarpan otomobilin tekeri koptu, takla atıp ters yöne uçtu

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
17 Haziran 2024 00:56 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 01:07
Kaldırıma çarpan otomobilin tekeri koptu, takla atıp ters yöne uçtu

Elazığ'da kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çarptıktan sonra tekeri koptu, ardından karşı şeride uçtu. Takla atarak ters dönen araçta bulunan 4 kişi kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Feyzi Çakmak Mahallesi Çortunlu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.D. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle sağ arka tekeri kopan otomobil, ters yöne uçtu. 

Kaldırıma çarpan otomobilin tekeri koptu, takla atıp ters yöne uçtu - 1. Resim

Takla atarak durabilen araçta bulunan 4 kişi yara almadan kurtuldu. Kaza sonucu maddi hasar meydana gelirken, ihbar üzerine bölgeye tedbir amaçlı sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçtakilere tedbir amaçlı olay yerinde ilk müdahalesi yapılırken, ters dönen araç itfaiye ekipleri ve çekici yardımıyla düzeltildi.

Kaldırıma çarpan otomobilin tekeri koptu, takla atıp ters yöne uçtu - 2. Resim

Polis ekipleri ise kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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