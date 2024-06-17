Kaldırıma çarpan otomobilin tekeri koptu, takla atıp ters yöne uçtu

17 Haziran 2024 00:56 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 01:07

Kaza, Feyzi Çakmak Mahallesi Çortunlu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.D. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle sağ arka tekeri kopan otomobil, ters yöne uçtu.

Takla atarak durabilen araçta bulunan 4 kişi yara almadan kurtuldu. Kaza sonucu maddi hasar meydana gelirken, ihbar üzerine bölgeye tedbir amaçlı sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçtakilere tedbir amaçlı olay yerinde ilk müdahalesi yapılırken, ters dönen araç itfaiye ekipleri ve çekici yardımıyla düzeltildi.

Polis ekipleri ise kaza ile ilgili inceleme başlattı.