Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Sule Altinel

Son dakika | Kandilli duyurdu: Bingöl'de gece saatlerinde korkutan deprem!

Son dakika haberine göre, Bingöl'de gece saatlerinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depreme ilişkin ilk açıklamayı yaptı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Son dakika | Kandilli duyurdu: Bingöl'de gece saatlerinde korkutan deprem!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
16.02.2025
saat ikonu 02:33
|
GÜNCELLEME:
16.02.2025
saat ikonu 03:59

Deprem haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Kandilli Rasathanesinden alınan bilgiye göre, Bingöl'de saat 02.24 sularında 4.9 büyüklüğünde deprem oldu.

Depremin merkez üssü Yedisu ilçesi olduğu açıklanırken, derinliği ise 5 kilometre olduğu öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Bingöl’ün Yedisu ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin Bingöl Valisi Usta, herhangi bir olumsuz durumun bildirilmediğini açıkladı.
Bingöl Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta yaptığı açıklamada "Bu gece 02:44 sularında İlimiz Yedisu İlçemizde yerin 12 bin 719 metre derinliğinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştır. Deprem merkezine en yakın yerleşim yerleri Elmalı ve Dinarbey köylerimizdir. Deprem nedeniyle şu ana kadar idaremize intikal eden, ihbar edilen herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. AFAD ve Jandarma ekiplerimiz İlçe Kaymakamımızın liderliğinde alanda olup muhtarlarımızla irtibat halinde saha taramalarına devam etmektedirler. Gelişmeler yakından takip edilmektedir." denildi.

Son depremler için tıklayın

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Deprem felaketinin görüntülerini izleyenler gözyaşlarına boğuldu
AFAD, Ege Denizi'ndeki deprem fırtınası için kolları sıvadı!

Sıkça Sorulan Sorular

Bingöl'de fay hattı var mı?
Bingöl, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın kuzeyinde yer alırken, aynı zamanda Doğu Anadolu Fay Hattı'nın güneyinde de bulunmaktadır. Bu iki büyük fay hattı, Bingöl ve çevresindeki sismik aktiviteyi etkileyen önemli unsurlardır.
ETİKETLER
#deprem
#kandilli rasathanesi
#bingöl
#Yedisu
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yorumlar YORUMLAR
(0 Yorum)
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.