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Gündem
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Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 04:22
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 04:22

Karabük'te sahte para operasyonu: Binlerce dolar ele geçirildi

Karabük'te piyasaya sahte dolar sürmeye hazırlanan bir şüphelinin evine operasyon düzenlendi. Baskın yapılan evde tamamı sahte 11 bin 700 dolar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 04:22
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 04:22

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde sahte para olaylarının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

HABERİN ÖZETİ

Karabük'te sahte para operasyonu: Binlerce dolar ele geçirildi

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Karabük'te sahte para olaylarının önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 11 bin 700 sahte Amerikan doları ele geçirildi ve yakalanan şüpheli tutuklandı.
Karabük İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri sahte para olaylarının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Kent merkezinde piyasaya sahte dolar sürmeye çalıştığı belirlenen bir şüphelinin evine baskın yapıldı.
Evde yapılan aramada tamamı sahte 11 bin 700 Amerikan doları ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında 'parada sahtecilik' suçundan adli işlem başlatıldı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Karabük'te sahte para operasyonu: Binlerce dolar ele geçirildi

BİNLERCE SAHTE DOLAR ELE GEÇİRİLDİ

Kent merkezinde piyasaya sahte dolar sürmeye çalıştığı belirlenen bir şüphelinin evine baskın düzenlendi. Evde yapılan aramada tamamı sahte 11 bin 700 Amerikan doları ele geçirildi.

Karabük'te sahte para operasyonu: Binlerce dolar ele geçirildi

ŞÜPHELİ ŞAHIS TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheli hakkında "parada sahtecilik" suçundan adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Karabük'te sahte para operasyonu: Binlerce dolar ele geçirildi
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ETİKETLER
#Parada Sahtecilik
#Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
#Amerikan Doları
#Karabük İl Emniyet Müdürlüğü
#Karabük T Tipi Kapalı Ceza Ve İnfaz Kurumu
#Gündem
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