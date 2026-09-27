Karabük'te sahte para operasyonu: Binlerce dolar ele geçirildi

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İstanbul
Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde sahte para olaylarının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Kent merkezinde piyasaya sahte dolar sürmeye çalıştığı belirlenen bir şüphelinin evine baskın düzenlendi. Evde yapılan aramada tamamı sahte 11 bin 700 Amerikan doları ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında "parada sahtecilik" suçundan adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumuna teslim edildi.