Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde sahte para olaylarının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

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HABERİN ÖZETİ Karabük'te sahte para operasyonu: Binlerce dolar ele geçirildi Karabük'te sahte para olaylarının önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 11 bin 700 sahte Amerikan doları ele geçirildi ve yakalanan şüpheli tutuklandı. Karabük İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri sahte para olaylarının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Kent merkezinde piyasaya sahte dolar sürmeye çalıştığı belirlenen bir şüphelinin evine baskın yapıldı. Evde yapılan aramada tamamı sahte 11 bin 700 Amerikan doları ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında 'parada sahtecilik' suçundan adli işlem başlatıldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumuna teslim edildi.

BİNLERCE SAHTE DOLAR ELE GEÇİRİLDİ

Kent merkezinde piyasaya sahte dolar sürmeye çalıştığı belirlenen bir şüphelinin evine baskın düzenlendi. Evde yapılan aramada tamamı sahte 11 bin 700 Amerikan doları ele geçirildi.

ŞÜPHELİ ŞAHIS TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheli hakkında "parada sahtecilik" suçundan adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumuna teslim edildi.