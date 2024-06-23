Kars'ta deprem oldu, AFAD ilk verileri açıkladı
Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
23 Haziran 2024 04:32 - Güncelleme : 23 Haziran 2024 04:33
Kars'ta AFAD'ın verilerine göre 3,7 büyüklüğünden deprem meydana geldi.
Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Bu kez depremin adresi Kars oldu.
AFAD'tan alınan bilgilere göre, Kars'ta saat 04.16 sularında 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği ise 7.12 kilometre olarak kaydedildi.
Depreme ilişkin olumsuz bilgiye ulaşılmadı.
Kaynak: TGRT Haber