Kars'ta deprem oldu, AFAD ilk verileri açıkladı

23 Haziran 2024 04:32 - Güncelleme : 23 Haziran 2024 04:33

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Bu kez depremin adresi Kars oldu.

AFAD'tan alınan bilgilere göre, Kars'ta saat 04.16 sularında 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği ise 7.12 kilometre olarak kaydedildi.

Depreme ilişkin olumsuz bilgiye ulaşılmadı.

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