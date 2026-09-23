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Gündem
Avatar
Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 18:27
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 18:27

Kaybolanların arandığı site X'te gündem oldu! Kayıp ilanları hangi sitede yayınlanıyor?

Türkiye'de yakınlarından yıllardır haber alamayan ailelerin kayıp kişilerin bulunması için yürüttüğü çalışmalar, X'teki paylaşımlarla yeniden gündeme geldi. Özellikle Yakınlarını Kaybetmiş Aileler Derneği (YAKAD) ve geçmişte kayıp kişilerin fotoğraflarını Türkiye'nin farklı bölgelerine taşıyan Umut Otobüsü merak konusu oldu. Peki kayıp ilanları hangi sitede yayınlanıyor, YAKAD nedir ve KayıplarDerneği.com ne işe yarıyor?

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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Kaybolanların arandığı site X'te gündem oldu! Kayıp ilanları hangi sitede yayınlanıyor?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 18:27
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 18:27

Kaybolanların arandığı site, Yakınlarını Kaybetmiş Aileler Derneği (YAKAD) hakkında sosyal medyada yapılan paylaşımların ardından yeniden gündeme geldi. Yıllardır yakınlarından haber alamayan ailelerin arama çalışmalarına destek olan YAKAD ve kayıp kişilere ait ilanların yer aldığı KayıplarDerneği.com merak konusu oldu. Peki, kayıp ilanları hangi sitede yayınlanıyor, YAKAD nedir ve kayıp kişiler nasıl aranıyor? İşte detaylar...

YAKAD nedir?

YAKAD, Yakınlarını Kaybetmiş Aileler Derneği adının kısaltmasıdır. Dernek, yakınları kaybolan aileleri bir araya getirerek kayıp kişilerin bulunmasına katkı sağlamak ve ailelerin sesini daha geniş kitlelere duyurmak amacıyla kuruldu.

Kaybolanların arandığı site X'te gündem oldu! Kayıp ilanları hangi sitede yayınlanıyor?

YAKAD'ın kuruluşu, 1992 yılında Abdülhamit Özbilici'nin kaybolmasının ardından ailesinin başlattığı arama çalışmalarına dayanıyor. Özbilici ailesi, oğullarını bulmak için Türkiye'nin farklı bölgelerinde ilanlar dağıtırken başka kayıp yakınlarıyla da karşılaştı. Bu süreç, 1994 yılında İsmet Özbilici öncülüğünde YAKAD'ın kurulmasına uzandı. 

Kayıp ilanları hangi sitede yayınlanıyor?

YAKAD'ın yıllar içinde kayıp kişilerin daha geniş kitlelere ulaştırılması amacıyla internet ortamını da kullandığı biliniyor. KayıplarDerneği.com adıyla bilinen internet adresi, YAKAD ve kayıp dosyalarıyla ilişkilendirilen platformlardan biri olarak öne çıkıyor.

Kaybolanların arandığı site X'te gündem oldu! Kayıp ilanları hangi sitede yayınlanıyor?

Sitede kayıp kişilere ilişkin fotoğraf ve bilgiler üzerinden arama çalışmalarına katkı sağlanması amaçlanıyor. Kayıp dosyalarının internet ortamında görünür tutulması, yıllar önce kaybolan kişilerin bilgilerinin yeniden gündeme gelmesine de imkan sağlıyor.

KayıplarDerneği.com ne işe yarıyor?

KayıplarDerneği.com, kayıp kişilerin bilgilerinin ve fotoğraflarının daha fazla kişiye ulaştırılması amacıyla kullanılan internet platformlarından biri olarak öne çıkıyor.

YAKAD'ın çalışmalarında yalnızca ilan ve fotoğraf paylaşımı değil, kayıp kişilerin bulunmasına yönelik farklı yöntemler de kullanıldı. Bunlardan biri de kaybolan çocukların ve yetişkinlerin fotoğraflarını geniş kitlelere ulaştıran Umut Otobüsü projesiydi.

Umut Otobüsü nedir?

Umut Otobüsü, üzerinde kayıp kişilerin fotoğraflarının bulunduğu ve Türkiye'nin farklı şehirlerinde dolaşarak kayıp dosyalarını kamuoyuna duyurmayı amaçlayan bir projeydi.

Proje 1990'lı yıllarda hayata geçirildi. Kayıp kişilerin fotoğraflarını taşıyan otobüs, farklı şehir ve ilçeleri dolaşarak ailelerin arayışlarının daha geniş kitleler tarafından görülmesini sağladı. Dönemin haberlerinde projenin çok sayıda kayıp kişinin bulunmasına aracılık ettiği aktarıldı. 

Umut Otobüsü'nün çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan YAKAD Başkanı Zafer Özbilici, farklı yıllarda projenin yüzlerce kayıp kişinin bulunmasına katkı sağladığını ifade etti. 2018 yılında T24'te yayımlanan haberde ise projenin yaklaşık bin kişinin bulunmasına aracılık ettiği aktarılmıştı. 2024 yılında Cumhuriyet'te yayımlanan haberde ise bu sayının 1800'e yaklaştığı belirtilmişti. 

YAKAD nasıl kuruldu?

YAKAD'ın kuruluşunda Abdülhamit Özbilici'nin kaybolması önemli bir dönüm noktası oldu.

6 Eylül 1992'de 23 yaşındaki Abdülhamit Özbilici'den haber alınamamasının ardından babası İsmet Özbilici, oğlunu bulabilmek için çok sayıda ilan bastırarak Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde arama yaptı. Bu süreçte başka kayıp aileleriyle tanışan Özbilici, benzer durumda bulunan aileleri bir araya getirmek amacıyla 1994 yılında YAKAD'ı kurdu. 

İsmet Özbilici'nin ardından oğlu Zafer Özbilici, kayıp yakınlarına yönelik çalışmaları sürdürdü. Abdülhamit Özbilici'nin dosyası ise YAKAD'ın kuruluş hikayesinin temelindeki kayıp vakası olarak yıllar boyunca gündemde kaldı.

YAKAD neden yeniden gündem oldu?

Yakınlarını Kaybetmiş Aileler Derneği, 22 Eylül 2026'da X'te yapılan paylaşımların ardından yeniden gündeme geldi. Paylaşımlarda derneğin kuruluş hikayesi, kayıp yakınlarının yıllara yayılan arayışları ve geçmişte yürütülen çalışmalar hatırlatıldı.

Sosyal medyadaki ilginin ardından YAKAD'ın geçmişte kullandığı yöntemler, Umut Otobüsü ve kayıp kişilerin bilgilerinin yer aldığı internet siteleri de araştırılmaya başlandı.

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ETİKETLER
#Yakınlarını Kaybetmiş Aileler Derneği
#Yakad
#Kayıplarderneği.com
#Umut Otobüsü
#Abdülhamit Özbilici
#Gündem
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