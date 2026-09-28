Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 14:48
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 16:11

Komedyen Deniz Göktaş hakkında karar çıktı

Komedyen Deniz Göktaş hakkında mahkeme tahliye kararı verdi. Göktaş hakkında “Cumhurbaşkanı’na hakaret”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ve “suçu ve suçluyu övme” suçlarından 2 yıl 2 aydan 9 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemişti.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Komedyen Deniz Göktaş hakkında karar çıktı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 14:48
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 16:11

“Cumhurbaşkanı’na hakaret”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ve “suçu ve suçluyu övme” suçlarından tutuklu bulunan , tutukluluğunun 89. gününde ilk kez hâkim karşısına çıkan çıktı. Göktaş savunma yaparken, duruşma savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında Göktaş’ın cezalandırılmasını ve tahliye edilmesini talep etti.

HABERİN ÖZETİ

Komedyen Deniz Göktaş hakkında karar çıktı

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Çeşitli suçlardan tutuklu bulunan komedyen Deniz Göktaş, hâkim karşısına çıktığı duruşmada tahliye edildi.
Deniz Göktaş; "Cumhurbaşkanı’na hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarından tutukluluğunun 89. gününde ilk kez hâkim karşısına çıktı.
Duruşma savcısı mütalaasında Göktaş'ın cezalandırılmasını ve tahliye edilmesini talep etti.
İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi, komedyen Deniz Göktaş'ın 88 gün sonra tahliyesine karar verdi.
Göktaş savunmasında, cezaevinde Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek istememesine rağmen bir polis tarafından zorla görüştürüldüğünü belirtti.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.

"SEYAHATLERİM 'YURT DIŞINA  KAÇTI' ŞEKLİNDE HABER YAPILDI"

Göktaş, kendisine ve gösterisine yönelik tepkilerin organize edildiğini öne sürdü. Göktaş, "Şahsıma ve gösterime yöneltilen tepkiler kesinlikle organik değildir. Sosyal medya gündemini, Telegram gruplarında organize olarak aynı dakikada tek bir kişiye topluca saldıran trol hesaplar belirlemektedir. Benim gösterime yapılan da bu tarz organize bir linç kampanyasından ibarettir" dedi. Yurt dışına yaptığı seyahatlerin basına farklı şekilde yansıdığını belirten Göktaş, "Turnem biter bitmez her yıl olduğu gibi yurt dışındaki arkadaşlarımın yanına gittim. Gelecek görmedikleri için yurt dışına gidip oturum izni alan bütün arkadaşlarıma, her gittiğimde Türkiye'ye dönmeleri ve beyin göçünü tersine çevirmeleri için ikna etmeye çalışan biriyim. Buna rağmen rutin seyahatlerimin basında ‘yurt dışına kaçtı' şeklinde haber yapıldı. Bunları onların yanında okumak da trajikomikti" ifadelerini kullandı.

"GÖRÜŞMEK İSTEMEDİĞİMİ SÖYLEDİM AMA KEMAL KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞTÜRÜLDÜM"

Çağlayan Adliyesi'ne getirildikten sonraki süreci de anlatan Göktaş, "Ertesi sabah Çağlayan Adliyesi'ne getirildim. Savcılık ifademde davaya konu olan gösterideki şakaları anlattım. Savcılık sorgusundan sonra, hakimliğe çıkarılmayı beklerken aileme, avukatlarıma ve bana ‘ ile görüşmek istiyor musun' diye soruldu. Görüşmek istemediğimi söyledim. Buna rağmen adliye koridorunda bir komiserin yönlendirmesiyle kendisiyle görüştürüldüm" dedi. Göktaş, "Ters kelepçe yetmezmiş gibi bir de Kılıçdaroğlu ile görüştürüldüm. Ben böyle bir görüşme istemiyordum" ifadelerini kullandı."

"BEN DE ÖNEM VERDİĞİM BİR KONUDA ŞAKA YAPILDIĞINDA RAHATSIZLIK DUYABİLİRİM"

Üzerine atılı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçuna ilişkin de savunma yapan Göktaş, "Benim sözlerimde insanları kin ve düşmanlığa tahrik eden bir şey olduğunu düşünmüyorum. Dini değerleri alenen aşağılayarak şehir şehir sahneye çıkmam, hayatımın akışına da yaptığım işe de uygun değil" dedi. Göktaş şunları kaydetti:

"Bunlar insanların manevi açıdan önem verdiği, hassas konular. Ben de önem verdiğim bir konuda şaka yapıldığında rahatsızlık duyabilirim. ‘Hiç kimse bu cümlelerden rahatsız olmamalı' gibi bir iddiam yok. Bir kişi, bir komedyenin bu konulara girmesini istemeyebilir. Gösteride aşağılayıcı bir söz bulunmasa bile şakayı beğenmeyebilir. Gösteriyi izlememek ve eleştirmek en doğal hakkı" ifadelerini kullandı.

"KİTABA İNANAN İNSANLARI AŞAĞILAMAK ANLAMINA GELMEZ"

Tepki gösterilen "dördüncü kitap" söylemine ilişkin de savunma yapan Göktaş, "Sözlerim hatalı, alışılmadık veya kulak tırmalayıcı bulunabilir. Bunlar tartışılabilir. Ancak bunun saygısızlık ve aşağılama düzeyine ulaştığını düşünmüyorum. İddianameye konu edilen paragrafın tamamına bakıldığında buradaki tartışma, kutsal kitabın kendisinden çok hakkındaki sözlerle ilgili. Bir çevirinin yanlış veya hatalı olduğunu söylemek, kitaba inanan insanları aşağılamak anlamına gelmez" ifadelerini kullandı.

GÖKTAŞ HAKKINDA TAHLİYE KARARI VERİLDİ

Duruşma savcısı esas hakkında mütalaasında Komedyen Deniz Göktaş'ın "Cumhurbaşkanına alenen hakaret", "basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" ile "suçu ve suçluyu övme" iddialarından cezalandırılmasını ve tahliye edilmesini istedi. Mahkeme Göktaş hakkında "dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 7 ay 15 gün, "" suçundan 11 ay 20 gün hapis cezasına hükmetti. "Suçu ve suçluyu övme" suçundan ise beraat kararı veren mahkeme, Göktaş'ın tahliyesine karar verdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Deniz Göktaş hakkında iddianame hazırlandı! İstenen ceza belli oldu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Komedyen Deniz Göktaş hakkında yeni karar: Savcılığın itirazı kabul edildi
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#CHP
#Cumhurbaşkanına Hakaret
#kemal kılıçdaroğlu
#Deniz Göktaş
#İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.