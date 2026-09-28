“Cumhurbaşkanı’na hakaret”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ve “suçu ve suçluyu övme” suçlarından tutuklu bulunan Deniz Göktaş, tutukluluğunun 89. gününde ilk kez hâkim karşısına çıkan çıktı. Göktaş savunma yaparken, duruşma savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında Göktaş’ın cezalandırılmasını ve tahliye edilmesini talep etti.

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HABERİN ÖZETİ Komedyen Deniz Göktaş hakkında karar çıktı Çeşitli suçlardan tutuklu bulunan komedyen Deniz Göktaş, hâkim karşısına çıktığı duruşmada tahliye edildi. Deniz Göktaş; "Cumhurbaşkanı’na hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarından tutukluluğunun 89. gününde ilk kez hâkim karşısına çıktı. Duruşma savcısı mütalaasında Göktaş'ın cezalandırılmasını ve tahliye edilmesini talep etti. İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi, komedyen Deniz Göktaş'ın 88 gün sonra tahliyesine karar verdi. Göktaş savunmasında, cezaevinde Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek istememesine rağmen bir polis tarafından zorla görüştürüldüğünü belirtti.

"SEYAHATLERİM 'YURT DIŞINA KAÇTI' ŞEKLİNDE HABER YAPILDI"

Göktaş, kendisine ve gösterisine yönelik tepkilerin organize edildiğini öne sürdü. Göktaş, "Şahsıma ve gösterime yöneltilen tepkiler kesinlikle organik değildir. Sosyal medya gündemini, Telegram gruplarında organize olarak aynı dakikada tek bir kişiye topluca saldıran trol hesaplar belirlemektedir. Benim gösterime yapılan da bu tarz organize bir linç kampanyasından ibarettir" dedi. Yurt dışına yaptığı seyahatlerin basına farklı şekilde yansıdığını belirten Göktaş, "Turnem biter bitmez her yıl olduğu gibi yurt dışındaki arkadaşlarımın yanına gittim. Gelecek görmedikleri için yurt dışına gidip oturum izni alan bütün arkadaşlarıma, her gittiğimde Türkiye'ye dönmeleri ve beyin göçünü tersine çevirmeleri için ikna etmeye çalışan biriyim. Buna rağmen rutin seyahatlerimin basında ‘yurt dışına kaçtı' şeklinde haber yapıldı. Bunları onların yanında okumak da trajikomikti" ifadelerini kullandı.

"GÖRÜŞMEK İSTEMEDİĞİMİ SÖYLEDİM AMA KEMAL KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞTÜRÜLDÜM"

Çağlayan Adliyesi'ne getirildikten sonraki süreci de anlatan Göktaş, "Ertesi sabah Çağlayan Adliyesi'ne getirildim. Savcılık ifademde davaya konu olan gösterideki şakaları anlattım. Savcılık sorgusundan sonra, hakimliğe çıkarılmayı beklerken aileme, avukatlarıma ve bana ‘Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek istiyor musun' diye soruldu. Görüşmek istemediğimi söyledim. Buna rağmen adliye koridorunda bir komiserin yönlendirmesiyle kendisiyle görüştürüldüm" dedi. Göktaş, "Ters kelepçe yetmezmiş gibi bir de Kılıçdaroğlu ile görüştürüldüm. Ben böyle bir görüşme istemiyordum" ifadelerini kullandı."

"BEN DE ÖNEM VERDİĞİM BİR KONUDA ŞAKA YAPILDIĞINDA RAHATSIZLIK DUYABİLİRİM"

Üzerine atılı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçuna ilişkin de savunma yapan Göktaş, "Benim sözlerimde insanları kin ve düşmanlığa tahrik eden bir şey olduğunu düşünmüyorum. Dini değerleri alenen aşağılayarak şehir şehir sahneye çıkmam, hayatımın akışına da yaptığım işe de uygun değil" dedi. Göktaş şunları kaydetti:

"Bunlar insanların manevi açıdan önem verdiği, hassas konular. Ben de önem verdiğim bir konuda şaka yapıldığında rahatsızlık duyabilirim. ‘Hiç kimse bu cümlelerden rahatsız olmamalı' gibi bir iddiam yok. Bir kişi, bir komedyenin bu konulara girmesini istemeyebilir. Gösteride aşağılayıcı bir söz bulunmasa bile şakayı beğenmeyebilir. Gösteriyi izlememek ve eleştirmek en doğal hakkı" ifadelerini kullandı.

"KİTABA İNANAN İNSANLARI AŞAĞILAMAK ANLAMINA GELMEZ"

Tepki gösterilen "dördüncü kitap" söylemine ilişkin de savunma yapan Göktaş, "Sözlerim hatalı, alışılmadık veya kulak tırmalayıcı bulunabilir. Bunlar tartışılabilir. Ancak bunun saygısızlık ve aşağılama düzeyine ulaştığını düşünmüyorum. İddianameye konu edilen paragrafın tamamına bakıldığında buradaki tartışma, kutsal kitabın kendisinden çok hakkındaki sözlerle ilgili. Bir çevirinin yanlış veya hatalı olduğunu söylemek, kitaba inanan insanları aşağılamak anlamına gelmez" ifadelerini kullandı.

GÖKTAŞ HAKKINDA TAHLİYE KARARI VERİLDİ

Duruşma savcısı esas hakkında mütalaasında Komedyen Deniz Göktaş'ın "Cumhurbaşkanına alenen hakaret", "basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" ile "suçu ve suçluyu övme" iddialarından cezalandırılmasını ve tahliye edilmesini istedi. Mahkeme Göktaş hakkında "dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 7 ay 15 gün, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 11 ay 20 gün hapis cezasına hükmetti. "Suçu ve suçluyu övme" suçundan ise beraat kararı veren mahkeme, Göktaş'ın tahliyesine karar verdi.