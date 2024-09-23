Küçük Yusuf'un feci ölümü! Kahreden detay ortaya çıktı

23 Eylül 2024 15:33 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 15:40

Ankara’da korkunç bir olay yaşandı. 10. kattaki evlerinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren 7 yaşındaki Yusuf’un ölümündeki kahreden detay ortaya çıktı. Yusuf’un pencereden düşen telefonu yakalamak isterken düştüğü öğrenildi.

Koltuğunu kaldırmayı reddeden yolcuya yapmadıklarını bırakmadılar! Bir daha uçamayacaklar

Koltuğunu kaldırmayı reddeden yolcuya yapmadıklarını bırakmadılar! Bir daha uçamayacaklar

Feci kaza, dün saat 15.30 sıralarında Gültepe Mahallesi 2050'nci Cadde’deki Mevlana Sitesi'nde yaşandı. İlhan-Zekiye Aymergen çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Yusuf Aymergen, 10’uncu kattaki evlerinde pencerenin önündeki yatakta oyun oynamaya başladı.

Bir süre sonra Yusuf Aymergen, pencereden düştü. Beton zemine düşen Yusuf, yaşamını yitirdi.

DÜŞME SEBEBİ BELLİ OLDU

Meydana gelen feci kaza sonrası ailesi büyük üzüntü yaşarken, meydana gelen olayın sebebi ise ortaya çıktı.

Yusuf'un halası Hediye Aymergen, "Çocuk, oyun oynamak için annesinin telefonunu alıp yatak odasına gitmiş. Telefonu camdan düşürmüş. Telefonu tutmak isterken düşmüş. Ardından aile durumu fark etmiş. Babası, oğlunun cesedini yerde görünce çığlık atmış. Vefat eden çocuk, ilkokul birinci sınıf öğrenciydi.

İhmal olduğunu düşünmüyorum. Aile, camın açılmaması için önüne yatak koymuş. Çocuk yatağı nasıl oradan çekmiş anlamış değiliz. Annesi ve babası çocuğu çok severdi" sözleriyle Yusuf’un nasıl hayatını kaybettiğini açıkladı.