Kütahya’da yola çıkan at kazaya neden oldu: Ölü ve yaralılar var!

18 Haziran 2024 20:56 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 21:07

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, yola çıkan ata çarptıktan sonra devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Sezer Kahraman’ın (32) kullandığı 02 KD 889 plakalı otomobil, Altıntaş-Dumlupınar kara yolunun 18. kilometresinde yola çıkan başıboş ata çarptıktan sonra devrildi.

1 ÖLÜ, 2 YARALI

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile eşi Şeyma (28) ve annesi Semiha Kahraman (55) yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerince Altıntaş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 1 çocuk annesi Şeyma Kahraman, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

DÜĞÜNDEN DÖNERKEN KAZA YAPTILAR

Kahraman ailesinin Kütahya merkezde katıldıkları bir düğünden döndükleri öğrenildi.