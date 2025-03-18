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 | Bengül Büyükhan

Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni gelişme! Duruşma tarihi belli oldu

İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi Kadıköy Salı pazarında uğradığı bıçaklı saldırı soncu hayatını kaybetmişti. Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin 2 sanık hakkında 24 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Sanıklar, 10 Nisan'da hakim karşısına çıkacak.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.03.2025
saat ikonu 13:09
|
GÜNCELLEME:
18.03.2025
saat ikonu 13:33

İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Minguzzi'nin ölümüne ilişkin 2 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Korkunç olay İstanbul Kadıköy'de 24 Ocak'ta Salı pazarında meydana geldi İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, pazarda alışveriş yaptığı esnada tartıştığı B.B. tarafından 5 yerinden bıçaklanmıştı.

Kadıköy bit pazarı vahşetinde pişkin savunma! Saldırgan çocukların ifadesi ortaya çıktı - 1. Resim

O sırada yanında bulunan U.B. ise yerde kanlar içinde kalan Minguzzi'yi tekmelemişti. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Mattia Ahmet Minguzzi, 14 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Mattia Ahmet'in babası yetkililere seslendi: Başka çocuklar ölmesin!

DURUŞMA TARİHİ BELLİ OLDU

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cinayet şüphelileri hakkında "çocuğu kasten öldürmek" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlendi.

2 sanık hakkında "çocuğu kasten öldürmek" suçundan hazırlanan iddianame İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanıklar 10 Nisan 2025 tarihinde hakim karşısına çıkacak.

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Sıkça Sorulan Sorular

NE OLMUŞTU?
24 Ocak Cuma günü saat 08.25 sıralarında Kadıköy'deki tarihi Salı pazarında meydana gelen olayda İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi (15), pazarda alışveriş yaptığı esnada tartıştığı B.B. tarafından 5 yerinden bıçaklandı. O sırada yanında bulunan U.B. ise yerde kanlar içinde kalan Minguzzi'yi tekmeledi. Yoğun bakımda 14 gün boyunca yaşam mücadelesi veren Minguzzi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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#Çocuk Cinayeti
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