Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni gelişme! Duruşma tarihi belli oldu

NE OLMUŞTU?

24 Ocak Cuma günü saat 08.25 sıralarında Kadıköy'deki tarihi Salı pazarında meydana gelen olayda İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi (15), pazarda alışveriş yaptığı esnada tartıştığı B.B. tarafından 5 yerinden bıçaklandı. O sırada yanında bulunan U.B. ise yerde kanlar içinde kalan Minguzzi'yi tekmeledi. Yoğun bakımda 14 gün boyunca yaşam mücadelesi veren Minguzzi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.