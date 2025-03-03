Son dakika | İtalyan şefin oğlunu bıçaklayan caniler hakkında istenen ceza açıklandı

Son dakika haberi: Kadıköy Bit pazarında İtalyan şefin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'yi bıçaklayan şahıslar hakkında istenen ceza belli oldu.

İtalyan şefin oğlunu bıçaklayan caniler hakkında yeni gelişme yaşandı. Mattia Ahmet Minguzzi, İstanbul Kadıköy'deki Bit pazarında katledilmişti. Şüpheliler B.B.(15) ve U.B.(16)'nin " Çocuğa karşı kasten öldürmek" suçundan 24 yıla kadar hapsi istendi.

Kadıköy'deki bit pazarında İstanbul Özel İtalyan Lisesi'nde öğrenim gören 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, 18 yaşından küçük şüpheliler B.B. (15) ve U.B.'nin (16) tarafından acımasızca katledilmişti.

HAYATINI KAYBETTİ

Minguzzi, olaydan kısa bir süre sonra kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

24 YILA KADAR HAPİS TALEP EDİLDİ

15 yaşındaki Minguzzi’yi bıçaklayarak ölümüne yol açan iki şüpheli hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. 15 yaşındaki B.B. ve 16 yaşındaki U.B'nin "Çocuğa karşı kasten öldürmek" suçundan 24 yıla kadar hapsi istendi.