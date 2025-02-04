Minibüsçüler arasında 'yolcu' kavgası! Beyzbol sopalı kavga ölümle bitti

04 Şubat 2025 19:55 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 20:06

İstanbul Büyükçekmece’de yolcu servisi durağında "yolcu alma" nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada beyzbol sopasıyla darbedilen bir kişi, kaldırıldığı hastanede kısa süre içinde hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kameralarına anbean yansırken, saldırıyı gerçekleştiren şahıs gözaltına alındı.

Adana'da iki grup arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Adana'da iki grup arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

2 Şubat 2025 Pazar günü, Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde minibüsçüler arasında yaşanan anlaşmazlık trajediyle sonuçlandı. Edinilen bilgilere göre, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan 40 yaşındaki Çağlar U. ile 61 yaşındaki Nihat Baysal arasında yolcu alma nedeniyle gerginlik yaşandı.

BEYZBOL SOPASIYLA SALDIRDI!

Tartışmanın büyümesiyle sinirlerine hâkim olamayan Çağlar U., aracından aldığı beyzbol sopasıyla Baysal’ın başına vurdu. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kavga sona erdi.

BİR ANDA YERE YIĞILDI!

Ancak, olaydan kısa bir süre sonra bir dükkâna giren Baysal aniden fenalaşarak yere yığıldı. Sağlık ekiplerinin hızla hastaneye kaldırdığı Baysal, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saldırganı gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılan Çağlar U., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Çağlar U.’nun elindeki beyzbol sopasıyla Nihat Baysal’a saldırdığı ve çevredeki kişilerin kavgayı ayırmaya çalıştığı anlar yer aldı.