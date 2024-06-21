Motosikletli genç, tırın dorsesine çarptı feci biçimde hayatını kaybetti
Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
21 Haziran 2024 06:03 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 06:04
Uşak'taki motosiklet kazasında genç sürücü tırın dorsesine çarparak olay yerinde yaşamını yitirdi.
Uşak-İzmir karayolunda 20 yaşındaki Ali Koraş seyir halindeki tıra çarptı.
Yenişehir'de 35 BJS 076 plakalı motosikletin sürücüsü, aynı istikamette giden 60 yaşındaki H.Y. idaresindeki 42 AFJ 495 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. Motosiklet çarpmanın etkisiyle şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE ÖLDÜ
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Koraş'ın cesedi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Tır sürücüsü, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı