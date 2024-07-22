MSB duyurdu: Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 7 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com.tr
22 Temmuz 2024 13:55 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 14:03
Son dakika haberi: Kahraman Mehmetçik PKK'ya bir darbe daha indirdi. Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Türk güvenlik güçleri Suriye ve Irak'ın kuzeyinde PKK'ya karşı operasyonlarını sürdürüyor. PKK'lı teröristler inlerine sıkıştırıldı. Milli Savunma Bakanlığı 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlık sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.
ASOS VE ZEYTİN DALI BÖLGELERİNDE TESPİT EDİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı şu ifadeleri kullandı:
Öngörülemez, Alışılmadık, Süratli ve Sürekli!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Asos bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerindeki 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Kaynak: tgrthaber.com.tr