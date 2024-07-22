MSB duyurdu: Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 7 PKK'lı etkisiz hale getirildi

22 Temmuz 2024 13:55 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 14:03

PKK'ya ağır darbe! Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 19 terörist etkisiz hale getirildi

PKK'ya ağır darbe! Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 19 terörist etkisiz hale getirildi

Türk güvenlik güçleri Suriye ve Irak'ın kuzeyinde PKK'ya karşı operasyonlarını sürdürüyor. PKK'lı teröristler inlerine sıkıştırıldı. Milli Savunma Bakanlığı 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlık sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

ASOS VE ZEYTİN DALI BÖLGELERİNDE TESPİT EDİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı şu ifadeleri kullandı:

Öngörülemez, Alışılmadık, Süratli ve Sürekli!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Asos bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerindeki 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.