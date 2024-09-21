Okulda 14 yaşındaki kız çocuğunun acı ölümü! Bir anda düştü

21 Eylül 2024 01:51 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 01:53

Rize'de 14 yaşındaki kız çocuğu öğrenim gördüğü İmam Hatip Ortaokulunda merdiven boşluğundan düştü. Tüm müdahalelere rağmen acı haber geldi.

Rize​'de öğretim gördüğü okulda 4. kattan merdiven boşluğuna düşen kız çocuğu hayatını kaybetti.

Olay, Rize Merkez Müftü Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Rize Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İmam Hatip Ortaokulu'nda saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İmam Hatip Ortaokulu'nda 8. sınıfta öğrenim gören 14 yaşındaki G.K., henüz bilinmeyen bir sebeple okulun yangın merdivenlerinin bulunduğu alanda 4. kattan merdiven boşluğuna düştü. Ağır yaralanan G.K., olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. G.K., burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.