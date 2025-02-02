Ölüm kamyonu! Tali yoldan ana yola çıktı, ortalık savaş alanına döndü

02 Şubat 2025 06:02 - Güncelleme : 02 Şubat 2025 06:31

Manisa'da tali yoldan kontrolsüz şekilde ana yola çıkan hafriyat kamyonuna bir kurtarıcı ve bir otomobil çarptı. Kamyona ok gibi saplanan otomobildeki 4 kişiden araca sıkışan sürücü hastanede hayatını kaybetti. Otoyolu savaş alanına çeviren kamyon sürücüsü ise gözaltında...

TAG Otoyolu’nda zincirleme kaza: Tır ve yolcu otobüsü çarpıştı, araçlar alev topuna döndü! Ölü ve yaralılar var

TAG Otoyolu’nda zincirleme kaza: Tır ve yolcu otobüsü çarpıştı, araçlar alev topuna döndü! Ölü ve yaralılar var

Manisa'nın Kula ilçesinde bir otomobil ve bir kurtarıcı kamyonet tali yoldan karayoluna kontrolsüz şekilde çıkan kum yüklü hafriyat kamyonuna çarptı. Korkunç kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

İKİ KİŞİ OTOMOBİLE SIKIŞTI

Saat 23.45 sıralarında İzmir-Ankara D30 Karayolu Gökçeören kavşağı yakınlarında meydana geldi kazada İzmir'den Uşak istikametine seyir halinde olan Cevdet G.(62) idaresindeki kurtarıcı ile, aynı yönde seyir halinde olan Veli Süel (64) idaresindeki otomobil, Gökçeören tali yolundan D300 Karayolu'na bağlanmak isteyen B.V.(50) idaresindeki 45 ABU 246 plakalı kum yüklü hafriyat kamyonuna çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil kamyona ok gibi saplanırken, sürücü Veli Süel ve ön koltukta yolcu olarak bulunan eşi Fatma Süel (61) araç içerisinde sıkıştı.

KAMYON ŞOFÖRÜ İÇİN SAVCI TALİMATI

İhbar üzerine olay yerine gelen Kula İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan yaralıları hummalı bir çalışmanın ardından kurtardı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan Fatma Süel, Meral Ş., Umay Ş. ve kurtarıcı sürücüsü Cevdet G. Salihli Devlet Hastanesi'ne, ağır yaralı Veli Süel ise Kula Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Süel, tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya sebebiyet veren kamyon sürücüsü B.V., nöbetçi savcılığın talimatıyla Kula İlçe Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 Karayolu'nun Uşak istikametine trafik bir süre kapalı kaldı.