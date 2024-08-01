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Önüne gelen yeri soydu! Suç makinesi kameralardan polise enselendi

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
01 Ağustos 2024 10:05 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 10:13
Önüne gelen yeri soydu! Suç makinesi kameralardan polise enselendi

Bursa'da çok ilginç bir hırsızlık vakası yaşandı. Bir şüpheli girdiği evden 10 bin lira çaldıktan sonra markette yöneldi. Kasiyerin olmadığını görünce kasadan cep telefonunu çalıp kayıplara karıştı. B Polis ekipleri tarafından kameralardan kimliği tespit edilen şüpheli yakalandı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'nde bir eve girip 10 bin lira çalan şüpheli buradan çıktıktan sonra, Emirsultan Mahallesi'nde bir markete müşteri gibi girdi.

Önüne gelen yeri soydu! Suç makinesi kameralardan polise enselendi - 1. Resim

30 yaşındaki Şadi A. içerde bir süre gezindikten sonra kasadaki çalışanın olmadığını fark etti.

Önüne gelen yeri soydu! Suç makinesi kameralardan polise enselendi - 2. Resim

KAYIPLARA KARIŞTI

Etrafı kolaçan eden şüpheli hızlı hareketlerle kasadan telefonu alarak kayıplara karıştı.

Önüne gelen yeri soydu! Suç makinesi kameralardan polise enselendi - 3. Resim

Kasaya dönen çalışan; paranın alındığı ve telefonun olmadığını fark edince polise ihbarda bulundu.

Önüne gelen yeri soydu! Suç makinesi kameralardan polise enselendi - 4. Resim

12 AYRI SUÇ KAYDI VARMIŞ

İhbar üzerine Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelinin peşine düştü.

Ekipler, çok sayıda güvenlik kamerası inceleyerek kimliğini tespit ettikleri şüpheliyi, fiziki takibe alarak yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin 12 ayrı suçtan dosyası olduğu öğrenildi.

Öte yandan, adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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