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Ordu'da eğitime kar engeli! Okulların tatil olduğu bölgeleri Valilik duyurdu
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 | Banu Iriç

Ordu'da eğitime kar engeli! Okulların tatil olduğu bölgeleri Valilik duyurdu

Ordu'da yoğun kar yağışından dolayı 3 ilçede kısmi olarak kar tatili kararları açıklandı. Yoğun yağışlar sebebiyle şehir beyaza büründü. 10 Şubat Pazartesi günü okullara kar tatili verilen yerler belli oldu.

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Ordu'da eğitime kar engeli! Okulların tatil olduğu bölgeleri Valilik duyurdu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.02.2025
saat ikonu 19:01
|
GÜNCELLEME:
09.02.2025
saat ikonu 19:16

Ordu Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle üç ilçede bazı okullarda eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle buzlanma ve don riskinin arttığı belirtildi. Öğrencilerin ve öğretmenlerin güvenliği göz önünde bulundurularak, Akkuş, Kumru ve Ünye ilçelerindeki bazı okullarda 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.


Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışından dolayı oluşabilecek don riski ve buzlanma nedeniyle Akkuş, Kumru ve Ünye ilçelerinin bazı okullarında eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. 

Açıklamada, "Akkuş ilçemizin Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulu ve Yeşilgüneycik İlkokulu hariç diğer tüm okullarında, Kumru ilçemizin Yukarıdamlalı Şehit Adem Öğlü İmam Hatip Ortaokulu, Aşağıdamlalı Şehit Zekeriya Yatı İlkokulu, Ergentürk Şehit Adem Kamur Ortaokulu/İmam Hatip Ortaokulu, Eskiçokdeğirmen İlkokulu, Güneycik İlkokulu, Erikçeli Şehit Ali Uysal İlkokulu/Ortaokulu, Konaklı Boeing İlkokulu/İmam Hatip Ortaokulu, Divantürk Şehit İrfan Ünceli İlkokulu/Ortaokulu, Yunus Emre Özel Eğitim Uygulama Okulu, tüm kademelerdeki özel eğitim öğrencileri ile Kayabaşı Mahallesi’nden gelen taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için, Ünye ilçemizin Pelitliyatak Şehit Nejdet Aydoğdu İlkokulu, Pelitliyatak İmam Hatip Ortaokulu, Yenikent İlkokulu, Erenyurt İlkokulunda 10 Şubat 2025 Pazartesi günü 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir" denildi.

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