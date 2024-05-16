Otolyolda feci kaza! İki tır çapıştı, biri köprüden aşağı uçtu: 2 ölü

16 May 2024 11:33 - Güncelleme : 16 May 2024 11:34

Osmanlı tuğralı para basacaklardı! Bu da oldu: Edirne sınırında sahte para basma makinesi bulundu

Osmanlı tuğralı para basacaklardı! Bu da oldu: Edirne sınırında sahte para basma makinesi bulundu

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu Nizip-Birecik istikameti Birecik Köprüsü üzerinde feci bir kaza meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Akgül idaresindeki tır, seyir halindeyken başka bir tırla çarpıştı.

KÖPRÜDEN AŞAĞI UÇTU

Çarpışmanın etkisiyle tırlardan biri savrularak köprüden aşağı uçtu. Feci kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, feci kaza sonrası tır içerisinde sıkışan sürücü Mustafa Akgül ile yanındaki yakını Aykut Akgül'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler, ekiplerin uzun uğraşları sonucu sıkıştıkları yerden çıkarıldıktan sonra hastane morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.