Otolyolda feci kaza! İki tır çapıştı, biri köprüden aşağı uçtu: 2 ölü
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
16 May 2024 11:33 - Güncelleme : 16 May 2024 11:34
Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nda meydana gelen feci kazada tır köprüden aşağı uçtu. 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu Nizip-Birecik istikameti Birecik Köprüsü üzerinde feci bir kaza meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Akgül idaresindeki tır, seyir halindeyken başka bir tırla çarpıştı.
KÖPRÜDEN AŞAĞI UÇTU
Çarpışmanın etkisiyle tırlardan biri savrularak köprüden aşağı uçtu. Feci kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, feci kaza sonrası tır içerisinde sıkışan sürücü Mustafa Akgül ile yanındaki yakını Aykut Akgül'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenazeler, ekiplerin uzun uğraşları sonucu sıkıştıkları yerden çıkarıldıktan sonra hastane morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı