Paravan şirketlerle vergi kaçakçılığına 'Mizan' darbesi: Çok sayıda gözaltı var

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İstanbul
Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Erzincan'ın da bulunduğu 9 ilde "Mizan Operasyonu" düzenlendi. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ile koordineli yürütülen çalışmalarda 155 firma ve 117 şüpheli tespit edildi.
Operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 56 şüpheliden 46'sı yakalanırken, 5 şüphelinin ceza infaz kurumunda bulunduğu belirlendi. Firari 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Adreslerde yapılan aramalarda yaklaşık 50 klasör evrak, 45 e-imza, 16 firma kaşesi, 23 bilgisayar ve hard disk, 20 cep telefonu, 917 tabanca fişeği ile çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.