Paravan şirketlerle vergi kaçakçılığına 'Mizan' darbesi: Çok sayıda gözaltı var

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Erzincan'ın da bulunduğu 9 ilde "Mizan Operasyonu" düzenlendi. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ile koordineli yürütülen çalışmalarda 155 firma ve 117 şüpheli tespit edildi.

46 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 56 şüpheliden 46'sı yakalanırken, 5 şüphelinin ceza infaz kurumunda bulunduğu belirlendi. Firari 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Adreslerde yapılan aramalarda yaklaşık 50 klasör evrak, 45 e-imza, 16 firma kaşesi, 23 bilgisayar ve hard disk, 20 cep telefonu, 917 tabanca fişeği ile çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.