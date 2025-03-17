POLNET Krizi: Sabiha Gökçen’de kuyruk oluştu, Ulaştırma Bakanlığından açıklama geldi

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda akşam saatlerinde pasaport işlemleri durma noktasına geldi. Türkiye genelinde etkili olan ve Emniyet Teşkilatı’nın bilişim sistemi POLNET’te meydana gelen ani arıza, yolcuları uzun süre bekletti.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Emniyet Teşkilatı tarafından yürütülen hizmetlere bilişim desteği sağlayan Polis Bilgi Sistemi'nde (POLNET) akşam saatlerinde sistem arızası meydana geldi. Saat 18.20 itibarıyla başlayan arıza nedeniyle Türkiye genelinde pasaport kontrol işlemleri geçici süreyle durduruldu.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Yaşanan sorun nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pasaport işlemleri manuel olarak yürütülmeye başlanırken, yolcular uzun süre kuyrukta beklemek zorunda kaldı. Havalimanı girişlerinde ve bekleme alanlarında yolculara sık sık bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca yoğun alanlarda bulunan klimaların tam kapasitede çalıştığı bildirildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Emniyet ve terminal IT ekiplerinin arızayı gidermek için müdahalede bulunduğu, işlemlerin aksamaması için manuel olarak sürdürüldüğü ifade edildi. Sistem arızasının giderilmesinin ardından pasaport işlemlerinin normale döndüğü duyuruldu.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI ARIZANIN ÇÖZÜLDÜĞÜNÜ DUYURDU

Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kullanılan POLNET sisteminde ülke genelinde geçici bir sorun yaşandığı, ilgili birimlerin hızla müdahale ederek arızayı giderdiği belirtildi.

Havalimanı yetkilileri, işlem sürelerinin kısa sürede normale dönmesinin beklendiğini ve tüm terminal operasyon ekiplerinin sahada yolculara destek vermeye devam ettiğini vurguladı.

https://x.com/UABakanligi/status/1901710684565475433