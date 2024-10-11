Bartın Amasra'daki deprem sonrası korkutan açıklama! Karadeniz için 6.6 büyüklüğünde deprem uyarısı

11 Ekim 2024 15:10 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 15:27

Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş'tan açıklama geldi. Bektaş korkutan depremle ilgili , "Tüm Karadeniz sahili güneyden Kuzey Anadolu Fayı, kuzeyden Karadeniz Fayının tehdidi altında olup AFAD’a göre M6,6’lık depreme hazır olunmalıdır." uyarısı yaptı.

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde Bartın​'ın Amasra ilçesi 4.8 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Çevre illerden de hissedilen depremin büyüklüğünü AFAD​ 4.8 olarak duyururken Kandilli ise 5 olarak duyurdu. Deprem​ sonra herhangi bir hasar durumu olmazken vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Korkutan depremin ardından uzmanlardan da peş peşe açıklamalar geldi. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

KARADENİZ​ İÇİN DEPREM UYARISI

"4,8 Karadeniz- Bartın Depremi neleri hatırlatıyor? AFAD verilerine göre Karadeniz bir deprem kaynağıdır." ifadelerini kullanan Bektaş Karadeniz için deprem uyarısı yaptı. Bektaş paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

1- AFAD verilerine göre Karadeniz bir deprem kaynağıdır.

2- 1968 de ürettiği 6,6 büyüklüğündeki depremle Bartın'ı yıkmıştır.

3- İstanbuldan Batuma uzanan fay 2012 de 5,6 depremiyle Trabzon ve Rizeyi tehdit etmiştir.

3- Karadeniz Fayı Sinop nükleer tesisi için en büyük risk faktörü olup, Japonlar güvenlik nedeniyle ihaleden çekilmiştir.

4- Tüm Karadeniz sahili güneyden Kuzey Anadolu Fayı, kuzeyden Karadeniz Fayının tehditi altında olup Afada göre M6,6 lık depreme hazır olunmalıdır.