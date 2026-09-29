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Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 11:42
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 11:42

Sakarya'da endişelendiren tablo: Mahalle göle döndü, eğitime ara verildi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak su taşkınlarına yol açtı. Baraj bölgesinde biriken suların taşmasıyla mahalle adeta göle döndü, haneler olumsuz etkilendi.

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Editor
 Murat Makas
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Sakarya'da endişelendiren tablo: Mahalle göle döndü, eğitime ara verildi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 11:42
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 11:42

'da etkisini sürdüren kuvvetli sağanak, ilçesine bağlı Darıçayırı Mahallesi'nde hayatı olumsuz etkileyerek su taşkınlarına sebep oldu. Aralıksız devam eden yağışların ardından baraj bölgesinde biriken suların taşmasıyla mahalle merkezi sular altında kaldı. Tahliye hattından taşarak mahalleye ulaşan suların seviyesi yer yer 1 metreyi aştı.

Sakarya'da endişelendiren tablo: Mahalle göle döndü, eğitime ara verildi

EVLERİ SU BASTI, TARIM ARAZİLERE GÖLE DÖNDÜ

Taşkın sebebiyle bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su basarken, bölgedeki tarım arazileri de zarar gördü. Yağışın etkisini artırmasıyla mahallede ulaşım ve günlük yaşam da olumsuz etkilendi. Su seviyesinin yükseldiği bölgelerde vatandaşlar kendi imkanlarıyla tedbir almaya çalışırken, taşkının etkileri mahalle genelinde hissedildi.

Sakarya'da endişelendiren tablo: Mahalle göle döndü, eğitime ara verildi

SEL EĞİTİME ENGEL OLDU

Öte yandan Sakarya genelinde etkili olan sağanak yağışın bazı bölgelerde su taşkınlarına sebep olması üzerine, Karasu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından tedbir kararı alındı. Bu çerçevede Darıçayırı Mahallesi'nde bulunan Şehit Oktay Demirci İlk ve Ortaokulu'nda, öğrencilerin güvenliğinin sağlanması gayesiyle bugün eğitime 1 gün ara verildi.

Sakarya'da endişelendiren tablo: Mahalle göle döndü, eğitime ara verildi

"50-60 HANE SELDEN ETKİLENDİ"

Mahalle sakinlerinden Levent Çelik, "Saat 07.30 civarında sel mahalleye bir anda girdi. Geçen senelere oranla su seviyesi çok yüksek. Aşırı su var ve tahliyesi de zor. Mahalle merkezinde bulunan 50-60 hane selden etkilendi" dedi.

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ETİKETLER
#Sakarya
#karasu
#Darıçayırı Mahallesi
#Şehit Oktay Demirci İlk Ve Ortaokulu
#Levent Çelik
#Gündem
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