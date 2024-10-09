Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz için 'Dünya bir mikroptan daha temizlenmiş, şükür' demişti! Skandal paylaşım için istenen ceza belli oldu

09 Ekim 2024 11:37 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 11:38

Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'a hakaret ederek sosyal medya hesabında paylaşım yapan şahıs için harekete geçildi. ''Dünya bir mikroptan daha temizlenmiş, şükür'' şeklindeki skandal paylaşım sonrası Şeyda Yılmaz'ın eşi Semih Yılmaz şahıstan şikayetçi olmuştu. Şahıs için istenen ceza belli oldu.

Ümraniye​'de görevini yaparken Yunus Emre isimli şahıs tarafından silahlı saldırıya uğrayan ve şehit olan polis memuru​ Şeyda Yılmaz​ ile ilgili hakaret içerikli paylaşıma imza atıldı. Şeyda Yılmaz'ın fotoğrafının bulunduğu paylaşımın üzerine iki ayrı uygulama üzerinden "Dünyadan bir pislik daha temizlendi" ve "Dünya bir mikroptan daha temizlenmiş şükür" gibi skandal ifadeler paylaşıldı. Bu paylaşımı yaparak katil zanlısı Yunus Emre Geçti​'yi ve suçu övdüğü tespit edilen Uğur B. (31) hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

ŞEYDA YILMAZ'IN EŞİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Müşteki Semih Yılmaz, eşi şehit Şeyda Yılmaz hakkında hakaret içerikli paylaşım yapıldığını belirterek, eşinin fotoğrafının altına "Dünyadan bir pislik daha temizlendi" şeklinde paylaşımda bulunan, olay sebebi ile ismini öğrendiği Uğur B. isimli şahıstan şikayetçi olduğunu ifade etti.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Tutuklanan şüpheli Uğur B. ifadesinde, Whatsapp uygulamasında şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın fotoğrafını paylaştığını ve paylaşıma "Dünyadan bir pislik daha temizlendi" şeklinde not yazdığını, Instagram hesabında da aynı şekilde “Dünyadan bir pislik daha temizlenmiş. Şükür" yazdığını, söz konusu paylaşımı şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'a yönelik yazmadığını söyleyerek, suçlamayı kabul etmediğini beyan etti.

İDDİANAME

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Uğur B.'nin telefon rehberinde kayıtlı olan herkesin görebileceği şekilde şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz'ın fotoğrafını paylaşarak, fotoğrafın üstüne "Dünyadan bir pislik daha temizlendi" şeklinde paylaşımı ile kendisine ait olduğu tespit edilen Instagram hesabından yine şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın fotoğrafını paylaşarak “Dünya bir mikroptan daha temizlenmiş. Şükür" şeklinde paylaşımlarda bulunarak birden fazla şekilde aleni olarak yapmış olduğu söz konusu suça konu paylaşımları ile şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın silahlı saldırı sonucu şehit olduğu saldırı olayını gerçekleştiren şahsı ve işlemiş olduğu suçu övdüğünün anlaşıldığı kaydedildi. İddianamede, şüpheli Uğur B. hakkında ‘suç ve suçluyu övme' ve ‘kişinin hatırasına zincirleme hakaret' suçlarından 7 yıl 7 ay hapis cezası talep edildi.