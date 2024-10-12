Semih Çelik Ayşenur Halil'i katletmeden önce birlikte kahvaltı yaptı! Cinayetten sonra polisi aradı

12 Ekim 2024 13:05 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 13:30

İstanbul'da meydana gelen kan donduran olayda yeni detaylar ortaya çıkıyor. Katil zanlısı Semih Çelik'in iki genç kızı katlettiği olayda soruşturma genişletildi. 19 yaşındaki Semih Çelik'in, Ayşenur Halil'i katletmeden önce birlikte kahvaltı yaptıkları ve olaydan sonra polise kendisini ihbar ettiği ortaya çıktı. İşlediği cinayetten sonra ise İkbal Uzuner'le buluşmak üzere surlara gittiği görüntülerle ortaya çıktı. İşte detaylar...

İstanbul​ Fatih​'te meydana gelen kan donduran olayda yeni detaylar ortaya çıktı. Sabah Gazetesinden Mustafa Sait Özkan'ın yaptığı habere göre, katledilen kızlardan İkbal Uzuner'in cep telefonunun çözüldüğü, Ayşenur Halil​'in ise İphone olan cep telefonunun şifresini henüz kırılamadığı ancak çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Öte yandan Çelik'in Ayşenur Halil'le Eyüpsultan'daki bir fırına birlikte giderek, ekmek alıp eve geçtikleri çevredeki güvenlik kameralarından tespit edildi. Çelik'in, Ayşenur Halil'in evde boğazını kestikten sonra polisi arayarak kendisini ihbar ettiği ve İkbal Uzuner'le buluşmak için surlara hareket ettiği saptandı.

İstanbul Fatih'te geçtiğimiz hafta cuma günü saat 16.00 sıralarında, Derviş Ali Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'nde kasaplık yapan Semih Çelik​ (19), Ayşenur Halil'i (19) ve İkbal Uzuner'i (19)katletti. Önce Ayşenur Halil'i kendi yaşadığı Eyüp'teki evde boğazını keserek öldüren Çelik, Edirnekapı'daki surlarda buluştuğu İkbal Uzuner'in başını kesip aşağı attı.

İKBAL'İN TELEFONU ÇÖZÜLDÜ AYŞENUR'UN ŞİFRESİ KIRILAMADI!

Hayatını kaybeden genç kızların cep telefonları ve katil Semih Çelik'in laptopuna incelenmek üzere el konulmuştu. Edinilen bilgilere göre İkbal Uzuner'in cep telefonu çözüldü. Ayşenur Halil'in kullanımında olduğu iphone marka cep telefonunun ise henüz çözülemediği, soruşturma birimlerinin incelemelerinin devam ettiği öğrenildi. Semih Çelik'in laptopundaki incelemenin de sürdüğü öğrenildi.

FIRINDAN BİRLİKTE EKMEK ALMIŞLAR

Öte yandan katil zanlısı Semih Çelik'in Ayşenur Halil'le dışarıda buluştuğu ve kahvaltı yapmak için birlikte bir fırına giderek ekmek aldıkları tespit edildi. İkilinin fırına birlikte gittikleri, çevredeki güvenlik kameralarından elde edildi.

İLK CİNAYETTEN SONRA POLİSE KENDİSİNİ İHBAR ETTİ

Genç kızı evine götüren Çelik'in burada cinayeti işledikten sonra kendi cep telefonundan polisi arayarak cinayet​ işlediği yönünde ihbarda bulunduğu ve ikinci cinayeti işlemek üzere İkbal Uzuner'le buluşmak üzere Fatih'teki surlara hareket ettiği öğrenildi.

ŞİFRE KIRILAMAZSA ADRES APPLE

Soruşturma birimleri bu tip soruşturmalarda genellikle iPhone marka telefondaki şifreleri kırmak için soruşturma birimleri Apple ile iletişim kuruyor. Apple'in ürettiği cihazlarda bulunan iCloud hesabının şifresinin kırılması için şirkete yazılması gibi bir prosedür izleniyor.

Apple zaman zaman "Kişisel verilerin korunmasına önem veriyoruz" diyerek şifre paylaşımında bulunamayabiliyor.