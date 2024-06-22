Siverek'te bal felaketi: Yüzlerce arı kovanı yanarak kül oldu!

22 Haziran 2024 18:50 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 19:01

Yangın, Işıldar Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle merada başladı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle hızla geniş bir alana yayıldı. Yangını fark eden köy sakinleri alevlerle mücadeleye girişerek itfaiye ekiplerine haber verdi.

ÇRESİZ KALDILAR

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınsa da yüzlerce arı kovanı alevlerin arasında kalarak tamamen kül oldu. Bölge sakinleri kendi imkanlarıyla kovanları söndürmeye çalışsalar da alevlerin şiddeti karşısında çaresiz kaldılar.

Soğutma çalışmaları devam ederken, görgü tanıklarının aktarımlarına göre yangının elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlardan çıktığı iddia ediliyor. Yetkililer tarafından yangının tam çıkış nedeni araştırılıyor.