Son dakika | ABD'de tutuklanan doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı

Son dakika haberine göre, ABD’de, Filistin’e destek verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk’ün, mahkeme kararıyla serbest bırakılmasına hükmedildi.

Yargıç William Sessions, "Hükümete, kanıtları derhal sunmaları için uyarıda bulundum ve bu üç hafta önceydi. Hükümetten Öztürk’ün makalesi dışında herhangi bir kanıt sunulmadı." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Boston'daki Tufts Üniversitesi'nde çocuk gelişimi üzerine doktora yapan 30 yaşındaki Rümeysa Öztürk, 25 Mart'ta evinden çıkıp iftara giderken maskeli ICE ajanları tarafından gözaltına alınmıştı. Öztürk, daha sonra evinden 1.600 kilometre uzaktaki Louisiana'da bulunan bir göçmen gözaltı tesisine götürüldü.

ABD yönetimin tarafından vizesi iptal edilen Türk öğrenci, Mart sonundan beri burada tutuluyordu. Öztürk, ABD yönetimi tarafından "Hamas'a destek vermek"le suçlanıyordu.