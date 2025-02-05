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Son Dakika | AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde peş peşe deprem 

Editör: Şule Altınel / Kaynak: tgrthaber.com.tr
05 Şubat 2025 05:54 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 06:01
Son Dakika | AFAD duyurdu: Ege Denizi&#039;nde peş peşe deprem 

Son dakika haberine göre, Ege Denizi'nde peş peşe deprem meydana geldi. Depremlerin büyüklükleri ise 4 ve 4,5 olarak açıklandı. İşte detaylı bilgiler...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi peş peşe sallandı.

Saat 05.16 sularında 4 büyüklüğünde deprem yaşandı. Depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı.

Saat 05.21'de de merkez üssü yine Ege Denizi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

3. KEZ SALLANDI

Saat 05.28 sularında 3. bir depremin yaşandığı bildirildi. Depremin büyüklüğü 3.5 olarak duyurulurken, derinliği de 7 kilometre olarak açıklandı.

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Kaynak: tgrthaber.com.tr

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