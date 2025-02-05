Son Dakika | AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde peş peşe deprem

05 Şubat 2025 05:54 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 06:01

Son dakika haberine göre, Ege Denizi'nde peş peşe deprem meydana geldi. Depremlerin büyüklükleri ise 4 ve 4,5 olarak açıklandı. İşte detaylı bilgiler...