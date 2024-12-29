Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Son dakika | Ege Bölgesi fena sallandı! Deprem Muğla ve çevre illerden hissedildi

Son dakika | Ege Bölgesi fena sallandı! Deprem Muğla ve çevre illerden hissedildi

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: tgrthaber.com
29 Aralık 2024 11:17 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 11:25
Son dakika | Ege Bölgesi fena sallandı! Deprem Muğla ve çevre illerden hissedildi

Son dakika haberi: Ege Denizi'nde Datça açıklarında deprem meydana geldi. 4,5 şiddetindeki deprem sonrası ilişkin AFAD'dan ilk açıklamalar geldi. İşte detaylar...

Ege Denizi​'nde saat 11.02'de Datça​ açıklarında deprem​ meydana geldi. deprem sonrası ilişkin AFAD'dan ilk açıklamalar geldi. Buna göre 4,5  şiddetindeki deprem yerden 6.75 kilometre derinlikte meydana geldi. İzmir de dahil olmak üzere çevre illerden de hissedilen depreme ilişkin bölgeden şu ana dek olumsuz bir gelişme bildirilmedi. 

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
depremEge Denizidatçamuğla

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...