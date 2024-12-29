Son dakika | Ege Bölgesi fena sallandı! Deprem Muğla ve çevre illerden hissedildi

29 Aralık 2024 11:17 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 11:25

Son dakika haberi: Ege Denizi'nde Datça açıklarında deprem meydana geldi. 4,5 şiddetindeki deprem sonrası ilişkin AFAD'dan ilk açıklamalar geldi. İşte detaylar...

Ege Denizi​'nde saat 11.02'de Datça​ açıklarında deprem​ meydana geldi. deprem sonrası ilişkin AFAD'dan ilk açıklamalar geldi. Buna göre 4,5 şiddetindeki deprem yerden 6.75 kilometre derinlikte meydana geldi. İzmir de dahil olmak üzere çevre illerden de hissedilen depreme ilişkin bölgeden şu ana dek olumsuz bir gelişme bildirilmedi.