Son dakika: Gaziantep'te deprem oldu! Kandilli Rasathanesi verileri duyurdu

10 Aralık 2024 23:37 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 00:08

Son dakika haberine göre Gaziantep'in Nurdağı ilçesi merkezli bir deprem meydana geldi. Vatandaşlar sarsıntı sonrası kısa süreli panik yaşadı. Depremin ayrıntılarını Kandillli Rasathanesi duyurdu.

Gaziantep​ Başpınar-Nurdağı merkezli 3.1 büyüklüğünde deprem​ oldu. Sarsıntının yerin 8.8 kilometre derinliğinde olduğu öğrenildi. Salı akşamı 23.25'te kaydedilen sarsıntı​ sonrası şehirde yaşayanlar tedirginlik yaşadı. Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi.

GAZİANTEP FAY HATTI

Türkiye, deprem riski yüksek bir bölgede yer almaktadır. Hatay, Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunması nedeniyle tehlikeli deprem bölgelerinden biri olarak öne çıkmaktadır. 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, Gaziantep’i de ağır şekilde etkileyen büyük bir yıkıma neden oldu. Bingöl'den başlayıp Hatay'a kadar uzanan Doğu Anadolu Fay hattı Gaziantep'e 40 kilometre uzaklıkta ve oldukça yıkıcı bir konumdadır.