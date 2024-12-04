Son dakika | Manisa'da deprem oldu, Kandilli ilk verileri paylaştı
Editör: Şule Altınel / Kaynak: tgrthaber.com.tr
04 Aralık 2024 04:23 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 04:26
Son dakika haberine göre, Manisa gece saatlerinde sallandı. Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünü Akhisar olarak açıkladı. İşte depreme ilişkin diğer detaylar...
Gece saatlerinde peş peşe depremler meydana geldi. Muğla'nın ardından Manisa da sallandı. Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre, saat 04.07'de 3.3 büyüklüğünde deprem yaşandı.
Merkez üssü Akhisar ilçesi olan depremin derinliği 6.7 kilometre olarak paylaşıldı.
Kaynak: tgrthaber.com.tr