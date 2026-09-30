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Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 00:02
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 00:36

Suudi Arabistan'dan Türkiye ile vize muafiyeti anlaşmasına onay: Kimleri kapsıyor?

Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu Türkiye ile diplomatik ve yeşil pasaport sahiplerine karşılıklı vize muafiyeti sağlayan anlaşmayı onayladı.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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Suudi Arabistan'dan Türkiye ile vize muafiyeti anlaşmasına onay: Kimleri kapsıyor?
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 00:02
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 00:36

Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, vize muafiyetine dair kararı onayladı. Ülkenin resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre Bakanlar Kurulu, başkent Riyad'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlığında toplandı.

HABERİN ÖZETİ

Suudi Arabistan'dan Türkiye ile vize muafiyeti anlaşmasına onay: Kimleri kapsıyor?

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, Türkiye ile diplomatik ve hususi pasaport hamillerinin vize yükümlülüğünden karşılıklı olarak muaf tutulmasına ilişkin anlaşmayı onayladı.
Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, başkent Riyad'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlığında toplandı.
Anlaşma, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında diplomatik ve hususi pasaport hamillerinin vize yükümlülüğünden karşılıklı olarak muaf tutulmasını öngörüyor.
Söz konusu pasaport sahipleri her 180 günlük süre içinde 90 günü aşmayan bir süre için diğer tarafın ülkesine vizesiz giriş, transit geçiş, çıkış ve geçici kalış yapabilecek.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.

DİPLOMATİK VE HUSUSİ PASAPORT SAHİPLERİNE VİZE MUAFİYETİ

Toplantıda, Türkiye ile diplomatik ve hususi pasaport hamillerinin vize yükümlülüğünden karşılıklı olarak muaf tutulmasına ilişkin imzalanan anlaşma onaylandı.

Türkiye ve Suudi Arabistan, 6 Mayıs 2026'da Ankara'da düzenlenen Türkiye-Suudi Arabistan Koordinasyon Konseyi toplantısının ardından diplomatik ve hususi pasaport hamillerinin vize yükümlülüğünden karşılıklı olarak muaf tutulmasına ilişkin anlaşma imzalamıştı.

Bunun ardından, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında diplomatik ve hususi pasaport hamillerinin vize yükümlülüğünden karşılıklı olarak muaf tutulmasına ilişkin anlaşmayı onaylayan Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, söz konusu pasaport sahipleri her 180 günlük süre içinde 90 günü aşmayan bir süre için diğer tarafın ülkesine girmek, ülkesinden transit geçmek, ülkesinden çıkmak ve ülkesinde geçici olarak kalmak için vizeden muaf tutulacak.

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