Tır şoförlerini ilgilendiriyor! Schengen vizesi sorununda yeni gelişme

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Edirne'de yaptığı açıklamada Avrupa ülkelerine taşımacılık yapan tır şoförlerinin Schengen vizesi nedeniyle yaşadığı sorunların Ticaret Bakanlığı tarafından yakından takip edildiğini belirterek, konuyla ilgili görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Avrupa ülkelerine yük taşıyan tır şoförlerinin Schengen vizesinde uygulanan 90/180 gün kuralı nedeniyle yaşadığı sorunlara ilişkin gazetecilerin sorularını cevaplayan Bakan Yumaklı, konunun Ticaret Bakanlığı tarafından takip edildiğini ifade etti. Yumaklı, kendilerinin de süreci yakından izlediğini belirtti. Yumaklı, benzer bir lojistik sorunun Rusya'da yaşandığını ve yapılan temasların ardından tırların geçişine ilişkin sorunun çözüldüğünü belirtti.

"AVRUPA'DAKİ TARAFI TİCARET BAKANLIĞIMIZ ÖZELLİKLE TAKİP EDİYOR"

Tır şoförlerinin Schengen vizesiyle ilgili soruya cevap veren Bakan Yumaklı, "Benzer başka bir problem Rusya'da bizim tırlarımız kapıdaydı, işte dün onun için gittik ve açıldı, o sorunu çözdük. Avrupa'daki tarafı Ticaret Bakanlığımız özellikle takip ediyor. Biz de takip ediyoruz" dedi.

Yumaklı, görüşmelerin devam ettiğini belirterek, "Tır şoförlerinin Schengen vizesiyle ilgili söylüyorsunuz, değil mi? Bu görüşmeler devam ediyor. Biz tabii, Ticaret Bakanımız Amerika'daydı, hani son durum ne oldu bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

"ÇOK YAKINDAN DİKKATLİCE TAKİP ETTİĞİMİZ BİR KONU"

Konunun yakından takip edildiğini vurgulayan Yumaklı, "Bu da aynı şekilde bizim çok yakından dikkatlice takip ettiğimiz bir husus. Ben kendileriyle gün içerisinde de irtibata geçip bu konudaki gelişmeleri alıp gün içerisinde sizlerle de paylaşabilirim ya da kendileri bir açıklama yapabilirler" diye konuştu.

Son duruma ilişkin elinde net bir bilgi bulunmadığını belirten Yumaklı, "Gerçekten son durumu bilmediğim için şimdi bir şey söyleyemeyeceğim ama bizim çok yakından dikkatlice takip ettiğimiz bir konu" dedi.