AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt’ın başkanlık görevini üstlendiği komisyon, Manisa Valisi Vahdettin Özkan'ı makamında ziyaret etti. Beyazıt, gazetecilere Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan olayları incelediklerini, rapor aşamasında olduklarını ifade etti.

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HABERİN ÖZETİ TBMM Komisyonu Turgutlu'daki okul saldırısı sonrası çalışmalarına başladı: Yusuf Beyazıt'tan dijital tehlike uyarısı AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığındaki komisyon, Manisa Valisi Vahdettin Özkan'ı ziyaret ederek Turgutlu'daki silahlı saldırı ve dijital ortamların çocuklar üzerindeki etkilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine yakın bir alandaki silahlı saldırıda 11 öğrenci yaralandı. Yusuf Beyazıt, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki olayları incelediklerini ve rapor aşamasında olduklarını, Manisa'daki olayı da inceleyeceklerini bildirdi. Beyazıt, çocukların dijital ortamların şiddet, nihilizm ve aşırıcılık gibi risklerinden korunması için ailelere ve çevreye çağrıda bulundu. Komisyonun Turgutlu'da yaralanan çocukları hastanelerde ve evlerinde ziyaret edeceği, çalışmaların ardından hazırlanacak raporun Meclis Başkanlığına sunulacağı belirtildi.

“HİÇBİR DİJİTAL ORTAM, ANNE, BABA VE ÖĞRETMEN EMEĞİNDEN KIYMETLİ DEĞİLDİR”

Manisa'da dün yaşanan saldırıyı lanetleyen Beyazıt, yaralılara şifa diledi. Beyazıt, sadece okulu ve öğrenciyi düşünerek değil, aileyi, sokağı, çevreyi, toplumu değerlendirerek olaylara bakış açısı getirmek zorunda olduklarını belirterek, "Hiçbir dijital ortam bir annenin şefkatinden, bir babanın ilgisinden, bir öğretmenin emeğinden daha kıymetli olamaz. Hiçbir dijital ortam bizim bu düşündüğümüz sevgileri veremez." dedi.

“AİLELERE, ANNELERE, BABALARA, ÇEVREYE ÇAĞRIDA BULUNMAK İSTİYORUM”

‎‎Teknoloji kullanan bilinçli öğrenciler olsun istediklerini ifade eden Beyazıt, şunları kaydetti:

"Vicdanını, ahlakını değerlendiren, merhamet ve adalet duyguları yüksek olan bir öğrenciler sisteminin olmasında fayda mülahaza ediyoruz. Bütün bunları yaparken dijital ortamların şiddet dolu, değişik zararlarından, risklerinden, nihilizmden ve aşırıcılıktan çocukların muhafaza edilmesi konusunda ailelere, annelere, babalara, çevreye çağrıda bulunmak istiyorum. Manisa'daki olan olayımızı da inceleyeceğiz. Yine hemen geri planında bu aşırıcılığın, bu nihilizmin etkilerini, şiddetin etkilerini görüyoruz. Sosyal platformların, yapımcıların yine şiddete meyilli, yine oyunlarla ilgili zarara, suça sevk eden değerlendirmelerinden yavrularımızı muhafaza etmek zorundayız. Bunun için de çevrenin, okulun, ailenin, toplumun mutlaka bir eş güdüm içerisinde bu konuya acil çözümler getirerek ilgilerini ve alakalarını gerçekten teksif ederek yapmasında büyük fayda mülahaza ediyoruz."

“ÇOK YAKIN BİR ZAMANDA RAPORLARI MECLİS BAŞKANLIĞIMIZA SUNACAĞIZ”

Beyazıt, programları kapsamında Turgutlu'da yaralanan çocukları hastanelerde ve evlerinde ziyaret edeceklerini ​​​​​anlatarak, "Bilgileri aldıktan sonra çalışmalarımızı Ankara'da sürdüreceğiz ve çok yakın bir zamanda da çalışmaları bir rapor haline getirerek Meclis Başkanlığımıza sunacağız." ifadelerini kullandı.

Turgutlu ilçesinde dün İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine yakın bir alandaki silahlı saldırıda 11 öğrenci yaralanmıştı.