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Gündem
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Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 18:32
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 18:32

Ticaret Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu hakkındaki iddialara cevap verdi

Ticaret Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu hakkında sosyal medyada ortaya atılan iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada iddiaların "tamamen gerçek dışı, mesnetsiz ve iftira niteliğinde olduğu" belirtildi.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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Ticaret Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu hakkındaki iddialara cevap verdi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 18:32
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 18:32

Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu hakkında bir milletvekilinin sosyal medya paylaşımında dile getirdiği iddiaları reddetti. Bakanlık açıklama yaparak Tuzcu'nun Merkezi Kayıt Kuruluşu Yönetim Kurulundaki görevini temsilen yürüttüğünü DEİK İş Konseyi başkanlarının ise seçimle belirlendiğini açıkladı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bakan Yardımcımız Sayın Mustafa Tuzcu hakkında bir tarafından sosyal medya üzerinden ortaya atılan iddialar tamamen gerçek dışı, senaryo ve kurgu ürünü, mesnetsiz ve iftira niteliğindedir.

Sayın Tuzcu, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Yönetim Kurulundaki görevini ilgili mevzuat çerçevesinde, Bakanlığımızı temsilen yürütmektedir. Paylaşımda adı geçen kişiyle ayrıca şahsi herhangi bir tanışıklığı bulunmamaktadır. Aynı kurulda bir dönem görev almış olmaktan hareketle kişiler arasında başka bir ilişki ya da ilinti bulunduğunu ileri sürmek, hiçbir dayanağı olmayan bir iftira ve yakıştırmadır.

Diğer taraftan, DEİK İş Konseyi başkanları seçimle göreve gelmektedir. Bakanlığımızın veya Bakan Yardımcımızın herhangi bir kişiyi İş Konseyi Başkanı olarak seçme ya da atama yetkisi bulunmamaktadır.

Dolayısıyla, kamu görevi ve seçimle yürütülen bir süreci çarpıtarak Sayın Bakan Yardımcımız ile adı geçen kişiler arasında bağlantı kurulmaya çalışılması temelsiz iftiralardan ibarettir.

Milletvekilliği sıfatı, yurtiçinde ve yurtdışında liyakatle kamu görevini fedakarca ifa eden, ülkemizi başarı ve sorumluluk duygusu ile temsil eden Bakan Yardımcımızı yalan ve iftiralarla lekeleme hakkı vermez. Siyasal ve ayrıca kişisel hesaplarla servis edilen bu yalan ve kurgu dizisini yaymak ahlaki olmayan bir anlayışın tezahürüdür.

Bakanlığımızı, Bakan Yardımcımızın şahsiyetini ve itibarını hedef alan bu asılsız iddialar karşısında Bakanlığımızın ve Sayın Bakan Yardımcımızın her türlü yasal hakkı saklıdır."
 

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ETİKETLER
#milletvekili
#Ticaret Bakanlığı
#Merkezi Kayıt Kuruluşu
#Mustafa Tuzcu
#Deİk İş Konseyi
#Gündem
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