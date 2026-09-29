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Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 19:31
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 19:31

TOKİ kiralık konut projesi çekişi ne zaman? Kura için geri sayım sürüyor

TOKİ kiralık konut projesinde başvuru süreci tamamlanırken gözler hak sahiplerinin belirleneceği kura çekimine çevrildi. İstanbul'da ilk etapta 1.071 konutun 3 yıl süreyle kiraya verileceği projede kura çekiminin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. TOKİ kiralık konut projesi çekişi ne zaman?

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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TOKİ kiralık konut projesi çekişi ne zaman? Kura için geri sayım sürüyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 19:31
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 19:31

İlk teslimatların kısa sürede başlaması beklendiği projesi çekişi ne zaman? Kura için geri sayım sürerken dairelerin örnek görselleri de yayınlandı.

TOKİ KİRALIK KONUT PROJESİ ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ tarafından 'da hayata geçirilen kiralık projesinde başvuru sürecinin tamamlanmasıyla birlikte yeni aşamaya geçildi. Başvuruları alınan vatandaşların şartları sağlayıp sağlamadığının incelenmesinin ardından geçerli başvurular arasından kura yöntemiyle hak sahipleri belirlenecek. İlk etapta 1.071 konutun kiraya verileceği projede kura çekiminin Ekim ayında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

TOKİ kiralık konut projesi çekişi ne zaman? Kura için geri sayım sürüyor

Toplam 15 bin kiralık sosyal konut hedefinin İstanbul'daki ilk uygulaması olan projede konutlar satın alınmayacak ve belirlenen şartları taşıyan hak sahiplerine 3 yıl süreyle kiralanacak. İlk etapta tamamlanan 1.071 konut için kura sürecinin ardından anahtar teslimlerinin başlaması bekleniyor. Kura tarihinin günü ve saati ise henüz resmi olarak duyurulmadı.

TOKİ KİRALIK KONUT KURASI NE ZAMAN?

TOKİ kiralık konut projesi kura çekiminin Ekim 2026 içerisinde yapılması planlanıyor. Ancak şu aşamada kura için gün ve saat bilgisi açıklanmış değil. Başvuruların tamamlanmasının ardından şartları sağlayan adayların başvuruları değerlendirilecek ve geçerli başvurular arasından hak sahipleri kura ile belirlenecek. 

TOKİ kiralık konut projesi çekişi ne zaman? Kura için geri sayım sürüyor

Kura sürecinin ardından ilk etapta yer alan 1.071 konut için teslimatların başlaması öngörülüyor. Kesin kura tarihi ve sonuçların nasıl açıklanacağına ilişkin ayrıntıların resmi duyurularla paylaşılması bekleniyor.

SÜREÇTARİH / DURUM
Projenin duyurulması2026
Başvuruların başlaması14 Eylül 2026
Başvuruların sona ermesi25 Eylül 2026
Başvuruların incelenmesiEylül 2026 sonrası
İlk etap kura çekimiEkim 2026
İlk etap konut sayısı1.071
İlk teslimatlarEkim 2026 içerisinde başlaması planlanıyor
Kiralama süresi3 yıl

Başvurular 14-25 Eylül 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alındı ve işlem için başvuru ücreti talep edilmedi. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından inceleme aşamasına geçildi.

TOKİ KİRALIK KONUT KAÇ ADET?

İstanbul'daki kiralık sosyal konut uygulamasının ilk etabında toplam 1.071 konut bulunuyor. Konutlar kentin farklı ilçelerinde dört ayrı bölgeye dağıtıldı. Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören'de toplam 360 konut yer alırken Maltepe, Tuzla ve Kartal'da 330 konut bulunuyor.

TOKİ kiralık konut projesi çekişi ne zaman? Kura için geri sayım sürüyor

Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar'da toplam 291 konut ayrılırken Arnavutköy'de 90 konut bulunuyor. Böylece ilk etapta kiraya verilecek konutların toplam sayısı 1.071'e ulaşıyor. Projenin uzun vadeli hedefinde ise İstanbul'da toplam 15 bin kiralık sosyal konutun kullanıma sunulması bulunuyor.

İlk etap konutlarının ilçelere göre dağılımı şöyle:

  • Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören: 360 konut
  • Maltepe, Tuzla ve Kartal: 330 konut
  • Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar: 291 konut
  • Arnavutköy: 90 konut
  • Toplam: 1.071 konut
TOKİ kiralık konut projesi çekişi ne zaman? Kura için geri sayım sürüyor

TOKİ KİRALIK KONUT AYLIK KİRALARI NE KADAR?

Projede kiraların konut tipine ve bölgeye göre belirlenmesi planlanıyor. Açıklanan başlangıç tutarlarına göre 1+1 konutların aylık kirası 10 bin lira olarak belirlenirken 2+1 konutlarda kira bedelleri 12 bin liradan başlayacak. 3+1 konutlar için 15 bin lira, 4+1 konutlar için ise 18 bin liradan başlayan tutarlar uygulanacak. 

Konut tiplerine göre açıklanan başlangıç kira bedelleri şöyle:

  • 1+1: 10 bin TL
  • 2+1: 12 bin TL'den başlayan fiyatlar
  • 3+1: 15 bin TL
  • 4+1: 18 bin TL'den başlayan fiyatlar

Konutların piyasa rayiçlerinin altında bedellerle kiraya verilmesi planlanıyor. Projedeki kiralama süresi ise 3 yıl olarak belirlenirken bu sürenin sonunda yeni hak sahiplerinin yine kura yöntemiyle belirlenmesi öngörülüyor.

TOKİ KİRALIK KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Kiralık sosyal konut projesinden yararlanabilmek için başvuru sahibinin 18 yaşından büyük, evli ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor. Ayrıca İstanbul'da en az bir yıldır kesintisiz ikamet etme ve başvuru sahibinin üzerinde tapuda kayıtlı konut bulunmaması şartları aranıyor.

Projede aylık hane gelirinin 100 bin liranın altında olması da başvuru şartları arasında yer alıyor. Konutların ailelerin durumlarına göre tahsis edilmesi planlanırken genç evli aileler için 1+1 veya 2+1, iki veya daha fazla çocuğu bulunan aileler için ise 2+1, 3+1 veya 4+1 konut seçenekleri bulunuyor. 

Başvuru şartları arasında öne çıkan kriterler şunlar:

  • 18 yaşından büyük olmak
  • Evli olmak
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  • İstanbul'da en az 1 yıldır kesintisiz ikamet etmek
  • Başvuru sahibinin üzerinde tapuda kayıtlı konut bulunmaması
  • Aylık hane gelirinin 100 bin TL'nin altında olması

TOKİ KİRALIK KONUTLAR KAÇ YIL KİRAYA VERİLECEK?

TOKİ'nin kiralık sosyal konut modelinde konutlar hak sahiplerine 3 yıl süreyle kiralanacak. Sürenin sonunda aynı konutların yeni hak sahiplerine tahsis edilmesi planlanırken bu kişilerin belirlenmesinde yeniden kura yöntemi kullanılacak. Böylece proje kapsamında konutların belirli sürelerle farklı hak sahiplerinin kullanımına sunulması amaçlanıyor. 

İlk etapta 1.071 konutun kiraya verilmesiyle başlayacak uygulamanın toplam hedefi İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konuta ulaşmak. Proje, 500 bin sosyal konut hamlesi kapsamında satıştan farklı olarak kiralama modeliyle uygulanacak.

TOKİ KİRALIK KONUT KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Kura tarihi açıklandıktan sonra hak sahiplerinin sonuçlara ilişkin resmi duyuruları TOKİ kanallarından takip etmesi gerekecek. Kura sonuçlarının hangi ekran üzerinden yayımlanacağına ilişkin ilk etap kiralık konutlar için kesin bir duyuru bulunmuyor. Bu nedenle vatandaşların sosyal medya üzerinden paylaşılan doğrulanmamış sonuç listeleri yerine resmi TOKİ açıklamalarını takip etmesi önem taşıyor.

Başvuruların e-Devlet üzerinden TOKİ'nin "Konut / İşyeri Başvuru" hizmeti aracılığıyla alındığı projede başvuru sürecinde vatandaşlardan herhangi bir ücret alınmadı. TOKİ ayrıca başvurular sırasında resmi kanallar dışındaki ödeme taleplerine karşı uyarıda bulundu.

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#İstanbul
#toki
#kura çekimi
#sosyal konut
#kiralık konut
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