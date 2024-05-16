TÜİK açıkladı! Trafik kazalarında acı bilanço

16 May 2024 12:11 - Güncelleme : 16 May 2024 12:12

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı kara yolu trafik kaza istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, geçen yıl meydana gelen trafik kazası sayısı bir önceki yıla göre yüzde 6,6 artışla 1 milyon 314 bin 136 oldu. Bu sayının 1 milyon 79 bin 62'si hasarlı, 235 bin 71'i ölümlü, yaralanmalı kazalardan oluştu. Ölümlü, yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 83,1'i yerleşim yeri içinde, yüzde 16,9'u ise yerleşim yeri dışında meydana geldi.

6 BİN 548 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Trafik kazalarında 6 bin 548 kişi hayatını kaybetti, 350 bin 855 kişi yaralandı.

2023'te bir önceki yıla göre trafikteki motorlu kara taşıtı sayısı yüzde 8,5 artarken, toplam kaza sayısında yüzde 6,6, ölümlü, yaralanmalı kaza sayısında yüzde 19,2, hasarlı kaza sayısında yüzde 4,2, toplam ölü sayısında yüzde 25,2 ve yaralı sayısında yüzde 21,5 artış görüldü.

Türkiye'de 1000 taşıt başına 8,2 ölümlü, yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. İllere göre en fazla ölü ve yaralı sayısı 347 ölüm ve 32 bin 452 yaralı ile İstanbul'da görülürken, en az ölüm 5 ile Tunceli'de, en az yaralanma ise 304 ile Ardahan'da gerçekleşti.

ÖLENLERİN YÜZDE 45,5'İ SÜRÜCÜLER

Kara yolu ağında geçen yıl gerçekleşen trafik kazalarında ölen kişilerin yüzde 45,5'i sürücü, yüzde 32,3'ü yolcu, yüzde 22,2'si ise yaya oldu. Trafik kazalarında ölenler ve yaralananlar cinsiyetlerine göre incelendiğinde ise ölenlerin yüzde 75,1'inin erkek, yüzde 24,9'ünün kadın, yaralananların ise yüzde 68,7'sinin erkek, yüzde 31,3'ünün kadın olduğu görüldü.

Ölümlü, yaralanmalı trafik kazasına neden olan toplam 317 bin 510 kusura bakıldığında, kusurların yüzde 89'unun sürücü, yüzde 8,3'ünün yaya, yüzde 1,5'inin taşıt, yüzde 0,7'sinin yolcu ve yüzde 0,4'ünün yol kaynaklı olduğu belirlendi.

Kara yolu ağında meydana gelen 235 bin 71 ölümlü, yaralanmalı kazanın yüzde 65,9'u gündüz, yüzde 31,8'i gece ve yüzde 2,3'ü alaca karanlıkta gerçekleşti.

Taşıt sayısına göre kazalar ve sonuçları değerlendirildiğinde, ölümlü, yaralanmalı kazaların yüzde 51,8'i iki araçlı, yüzde 42,2'si tek araçlı ve yüzde 6'sı çok araçlı kazalardan oluştu. Kaza sonucundaki toplam ölümlerin yüzde 52,4'ü tek araçlı, yüzde 40,4'ü iki araçlı ve yüzde 7,2'si çok araçlı kazalar nedeniyle meydana geldi. Yaralanmaların ise yüzde 53,3'ü iki araçlı, yüzde 39,2'si tek araçlı ve yüzde 7,5'i çok araçlı kazalarda oluştu.

İNCİNEBİLİR YOL KULLANICILARI TOPLAM ÖLÜMLERİN YÜZDE 39,9'UNU OLUŞTURDU

"İncinebilir yol kullanıcıları" olarak nitelendirilen yayalar, motosiklet, bisiklet ve elektrikli skuter sürücüleri için 2023'te ölü sayısı 2 bin 610, yaralı sayısı ise 130 bin 909 oldu. Böylece bu yol kullanıcılarının, 2023 yılındaki trafik kazalarındaki toplam 6 bin 548 ölümün yüzde 39,9'unu, toplam 350 bin 855 yaralanmanın ise yüzde 37,3'ünü oluşturduğu görüldü.

Yayalar 1453 ölü sayısı ile kazalardaki toplam ölümlerin yüzde 22,2'sini, incinebilir yol kullanıcıları arasındaki toplam ölümlerin yüzde 55,7'sini oluşturdu. Yayaların 40 bin 774 yaralı ile toplam yaralıların yüzde 11,6'sını, incinebilir yol kullanıcıları arasındaki toplam yaralının yüzde 31,1'ini oluşturduğu hesaplandı.

Motosiklet sürücüleri 1014 ölü sayısı ile toplam ölümlerinin yüzde 15,5'ini, incinebilir yol kullanıcıları arasındaki ölü sayısının da yüzde 38,9'unu oluşturdu. Motosiklet sürücülerinin 79 bin 902 yaralı sayısı ile 2023'teki kazalardaki toplam yaralının yüzde 22,8'ini, incinebilir yol kullanıcıları arasındaki yaralı sayısının yüzde 61'ini oluşturduğu kaydedildi.

ÖLÜMLERDEKİ YAŞ GRUBU

Ölümler yaş gruplarına göre incelendiğinde, 0-17 yaş grubu toplam ölümlerin yüzde 10,1'ini, 18-24 yaş grubu yüzde 13,6'sını, 25-64 yaş grubu yüzde 56,3'ünü, 65 yaş ve üzeri ise yüzde 20'sini oluşturdu.

Yaralılar yaş gruplarına göre incelendiğinde, 0-17 yaş grubunun toplam yaralıların yüzde 17,8'ini, 18-24 yaş grubunun yüzde 21,5'ini, 25-64 yaş grubunun yüzde 53,9'unu, 65 yaş ve üzerinin ise yüzde 6,8'ini oluşturduğu görüldü.

Ölümlü, yaralanmalı trafik kazasına karışan toplam 389 bin 362 taşıtın, yüzde 48,5'i otomobil, yüzde 23,8'i motosiklet, yüzde 14'ü kamyonet, yüzde 2,4'ü minibüs, yüzde 2,3'ü bisiklet, yüzde 2,3'ü çekici, yüzde 1,9'u kamyon, yüzde 1,7'si otobüs, yüzde 0,8'i traktör ve yüzde 2,4'ü diğer taşıtlar olarak belirlendi.

EN ÇOK KAZA TEMMUZDA, EN AZ ŞUBATTA

Türkiye'de geçen yıl en fazla ölümlü, yaralanmalı kazanın meydana geldiği ay yüzde 10,3 ile temmuz oldu. En az kaza ise yüzde 5 ile şubatta gerçekleşti.

Haftanın günlerine göre bakıldığında ise ölümlü, yaralanmalı kazaların yüzde 15 ile en fazla cuma günü ve yüzde 13,8 ile en az çarşamba günü meydana geldiği görüldü.