İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik davada hakkında yakalama kararı bulunan eski TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner’in oğlu Mithat Sinan Bolak, Türkiye’ye giriş yaptığı İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı.

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HABERİN ÖZETİ Eski TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner’in oğlu Mithat Sinan Bolak gözaltına alındı İBB davasında hakkında yakalama kararı çıkarılan eski TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner’in oğlu Mithat Sinan Bolak gözaltına alındı. İBB davası Hakkında yakalama kararı çıkarılan Eski TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner’in oğlu Mithat Sinan Bolak Gözaltına alındı

HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu sanıkların yargılandığı davada, duruşmalara katılmadıkları ve kendilerine ulaşılamadığı belirtilen 5 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Hakkında yakalama kararı verilen isimlerden eski TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner’in oğlu Mithat Sinan Bolak, İstanbul Havalimanı’nda yakalanarak gözaltına alındı. Bolak’ın, iddianamede Kültür A.Ş. Plan ve Organizasyon Müdürlüğü görevini yürüttüğü dönemde, "İBB reklam izinleri karşılığında muvazaalı sözleşmelerle rüşvet alınması ve suç gelirlerinin aklanması" iddiasıyla suçlandığı belirtildi.

5 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Dava kapsamında hakkında yakalama kararı verilen diğer isimlerin Fatih Mehmet Bozkurt, Ahmet Hamdi Çiçek, Kamil Timur Delibaş ve Utku Cihan olduğu öğrenildi. Şüpheliler hakkında, duruşmalara katılmadıkları ve kendilerine ulaşılamadığı gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.

RÜŞVET ALMA-SUÇ GELİRİ AKLAMA SUÇLAMALARI

Bolak, İBB davası iddianamesinde Kültür AŞ Plan ve Organizasyon Müdürlüğü yaptığı döneme ilişkin olarak “İBB reklam izinleri karşılığında muvazaalı sözleşmelerle rüşvet alınması ve suç gelirlerinin aklanması” iddiaları kapsamında suçlanıyor.