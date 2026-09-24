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Gündem
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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 09:05
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 10:08

Eski TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner’in oğlu Mithat Sinan Bolak gözaltına alındı

İBB soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner’in oğlu Mithat Sinan Bolak İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 09:05
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 10:08

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik davada hakkında yakalama kararı bulunan  eski Başkanı Ümit Boyner’in oğlu Mithat Sinan Bolak, Türkiye’ye giriş yaptığı ’nda gözaltına alındı.

HABERİN ÖZETİ

Eski TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner’in oğlu Mithat Sinan Bolak gözaltına alındı

Bilgi Okunma süresi 10 saniyeye düşürüldü.
İBB davasında hakkında yakalama kararı çıkarılan eski TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner’in oğlu Mithat Sinan Bolak gözaltına alındı.
İBB davası
Hakkında yakalama kararı çıkarılan
Eski TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner’in oğlu
Mithat Sinan Bolak
Gözaltına alındı
Bilgi Okunma süresi 10 saniyeye düşürüldü.

HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu sanıkların yargılandığı davada, duruşmalara katılmadıkları ve kendilerine ulaşılamadığı belirtilen 5 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Hakkında yakalama kararı verilen isimlerden eski TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner’in oğlu Mithat Sinan Bolak, İstanbul Havalimanı’nda yakalanarak gözaltına alındı. Bolak’ın, iddianamede Kültür A.Ş. Plan ve Organizasyon Müdürlüğü görevini yürüttüğü dönemde, "İBB reklam izinleri karşılığında muvazaalı sözleşmelerle rüşvet alınması ve suç gelirlerinin aklanması" iddiasıyla suçlandığı belirtildi.

5 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Dava kapsamında hakkında yakalama kararı verilen diğer isimlerin Fatih Mehmet Bozkurt, Ahmet Hamdi Çiçek, Kamil Timur Delibaş ve Utku Cihan olduğu öğrenildi. Şüpheliler hakkında, duruşmalara katılmadıkları ve kendilerine ulaşılamadığı gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.

RÜŞVET ALMA-SUÇ GELİRİ AKLAMA SUÇLAMALARI

Bolak, İBB davası iddianamesinde Kültür AŞ Plan ve Organizasyon Müdürlüğü yaptığı döneme ilişkin olarak “İBB reklam izinleri karşılığında muvazaalı sözleşmelerle rüşvet alınması ve suç gelirlerinin aklanması” iddiaları kapsamında suçlanıyor.

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ETİKETLER
#istanbul havalimanı
#tüsiad
#İstanbul Büyükşehir Belediyesi
#Ümit Boyner
#Mithat Sinan Bolak
#Gündem
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