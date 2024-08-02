Yunan ölüme itti, Türkiye kurtardı

02 Ağustos 2024 09:52 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 10:00

Aydın'ın Didim ve Kuşadası açıklarından lastik bot veya can salları ile Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.

124 GÖÇMEN KURTARILDI

Yunan sahil güvenliği tarafından geri itilerek ölüme terk edilen düzensiz göçmenler için yapılan çalışmalar, Temmuz ayında da hız kesmezken, 1-31 Temmuz tarihleri arasında toplam 124 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Son 1 ayda toplam 5 olay meydana gelirken, kurtarılan 124 düzensiz göçmen ise sağlık kontrollerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı verilerine göre Aydın'da 8 Temmuz'da Kuşadası açıklarında 1'i çocuk 33 düzensiz göçmen kurtarıldı. 13 Temmuz'da Didim açıklarında 20 düzensiz göçmen, 24 Temmuz'da Kuşadası açıklarında meydana gelen 2 ayrı olayda 24'ü çocuk 41 düzensiz göçmen, 29 Temmuz'da Kuşadası açıklarında 12'si çocuk 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.