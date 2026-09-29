İçişleri Bakanlığınca konuya ilişkin yapılan açıklamada, düzenlenen operasyonlar sonucu 653 kilogram uyuşturucu madde, 410 bin 412 adet uyuşturucu hap ve 1 milyon 229 bin adet kök kenevir ve skunk maddesinin ele geçirildiği ifade edildi. Aynı zamanda düzenlenen operasyonlar sonucu 264 kişi gözaltına alınırken, gözaltına alınan şüphelilerden 172'sinin tutuklandığı kaydedildi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Özetle

HABERİN ÖZETİ Zehir tacirlerine dev operasyon: 35 ilde 172 kişi tutuklandı İçişleri Bakanlığı, 35 ilde düzenlenen operasyonlarda büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiğini ve gözaltına alınan 264 şüpheliden 172'sinin tutuklandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda 653 kilogram uyuşturucu madde ile 410 bin 412 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 milyon 229 bin adet kök kenevir ve skunk imha edildi. Yakalanan 264 şüpheliden 172'si tutuklanırken, 92'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Operasyonlar, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, 2 bin 205 ekip ve 11 bin 25 personelin katılımıyla gerçekleştirildi. Şüphelilerin uyuşturucu ticaretini organize yürüttükleri, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden satış yaptıkları ve yasa dışı ekimle üretime kaynak sağladıkları tespit edildi.

"35 ilde uyuşturucu madde satıcılarına ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 653 kilogram uyuşturucu madde ile 410 bin 412 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 milyon 229 bin adet kök kenevir ve skunk imha edildi.

264 ŞÜPHELİDEN 172'Sİ TUTUKLANDI

Operasyonlarda 264 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 172'si tutuklandı. 92'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca 2 bin 205 narkotik ve asayiş ekibi, 11 bin 25 personel ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Takip Timlerinin de katılımıyla 35 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, uyuşturucu madde ticaretini organize şekilde yürüttükleri, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu madde sattıkları, yasa dışı kenevir ve skunk ekimi yaparak uyuşturucu üretimine kaynak sağladıkları tespit edildi.

Uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesi, yasa dışı ekim alanlarının tespiti ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyonlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman jandarmamızı, daire başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."